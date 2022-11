Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Viv wordt overstelpt door de taken van Christine. Veerle zit met haar hoofd ergens anders en Rosa reageert bits. Vince draaft gehavend op bij Eddy, Tom heeft plannen en Veerle gaat op date. Op de Withoeve vindt een wijntest plaats. Nora confronteert Harry, Waldek is jarig, Vince is gefrustreerd en de vrouwen in Harry's leven maken het hem moeilijk.

Maandag 28 november 2022 - aflevering 5321

Viv heeft de handen vol met de taken die Christine haar geeft. Zihame lucht haar hart bij Britney. Harry moet zich excuseren bij Thilly. Tamara raadt Lowie aan om te relaxen. Frank houdt Veerle gezelschap, maar die zit met haar hoofd ergens anders.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 5322

Eddy krijgt een gehavende Vince over de vloer. In Bar Madam wordt er hartig gedart. Rosa reageert bits op het nieuws dat ze verneemt. Nancy hoort Femke uit over een telefoontje. Dries en Judith zien hun vermoeden bevestigd.

Woensdag 30 november 2022 - aflevering 5323

Dries en Peter zijn allesbehalve onder de indruk van de plannen van Tom. Rosa ontfermt zich over Waldek en zet Nora op haar plaats. Thilly geeft Viv goede raad. Ilias wacht in spanning af of zijn werk de nodige vruchten zal afwerpen. Veerle gaat op date.

Donderdag 1 december 2022 - aflevering 5324

Er vindt een belangrijke wijntest plaats op de Withoeve. Dieter en Tim hebben eindelijk hun nieuw bandlid gevonden. De samenkomst voor de boekenclub is mager. Nora confronteert Harry met het gedrag van hun dochter.

Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 5325

Waldek is jarig en zowel Rosa als Nora hebben plannen, maar wie trekt er aan het langste eind? Britney zal babysitten op Leo, zodat Tamara en Bob op date kunnen. De frustratie bij Vince is groot. Het wordt Harry moeilijk gemaakt door de vrouwen in zijn leven.

