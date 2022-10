Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 24 oktober 2022 - aflevering 5296

Nora en Rosa sluiten een pact. Marianne keert vandaag terug naar huis, maar dat is Tom helemaal uit het oog verloren. Veerle doet een vreselijke ontdekking. Lowie heeft zijn handen vol. Angèle spreekt Sam aan over een nieuwe werkkracht.

Dinsdag 25 oktober 2022 - aflevering 5297

Marianne verneemt dat er een nieuw lid is binnen de boekenclub en is daar niet direct mee gediend. De schuldgevoelens komen boven bij Dries. Angèle zorgt voor strubbelingen in Bar Madam. Femke toont dat ze een goede bedrijfsleider is.

Woensdag 26 oktober 2022 - aflevering 5298

Veerle vindt een luisterend oor bij Frank. Tamara wordt gerustgesteld door Bob. Marianne kiest partij voor Dries na het horen van zijn verhaal. Thilly stelt Christine teleur. Paulien wordt ingeschakeld door Karin om een artikel te schrijven.

Donderdag 27 oktober 2022 - aflevering 5299

Lowie sust Paulien dat niemand haar tot iets kan verplichten. Veerle vertelt voor het eerst over haar diagnose. Joren heeft een namiddag vrij. Rosa voelt zich ongelofelijk schuldig. Peter is vrij druk bezig met berichtjes sturen en dat is Tom ook niet ontgaan.

Vrijdag 28 oktober 2022 - aflevering 5300

Marianne is misnoegd over de samenkomst van de boekenclub. Angèle is geen fan van het halloweenfeestje dat in Bar Madam zou doorgaan. Het rapport van Britney zorgt voor teleurstelling. Karin denkt een oplossing te hebben voor de problemen van Tom.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

