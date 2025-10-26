Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Als híj in dat pak zit, word ik zot!': James Cooke herkent zijn 'broer' in 'The Masked Singer'
zondag 26 oktober 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 27 oktober 2025 – aflevering 4481
Alfons wil de gespannen sfeer in het Fürstenhof verbeteren, maar een sportles leidt tot ruzie. Fanny wil intussen Kilian helpen, die haar hulp duidelijk apprecieert. Vincent twijfelt dan weer over Katja’s volmacht voor Markus' aandelen.


Dinsdag 28 oktober 2025 – aflevering 4482
Fanny regelt een handtekening voor Fritz, tegen de regels in, en ontdekt een grote overeenkomst met hem. Greta overweegt het restaurant LUIS te kopen, terwijl Kilian hetzelfde plan heeft. Erik krijgt intussen een belangrijke opdracht van Werner.

Woensdag 29 oktober 2025 – aflevering 4483
Fanny voelt zich overweldigd door haar ontdekking over Fritz. Na een kleine blessure biecht ze haar zorgen op aan Yannik. Miro ontdekt dat ook Kilian interesse heeft in het restaurant en stelt aan Greta voor om het als familiebedrijf te runnen.

Donderdag 30 oktober 2025 – aflevering 4484
Fritz is blij met Fanny’s nieuws, maar ontdekt dat hij een andere versie van het familieverhaal kent, wat leidt tot een verhitte discussie. Terwijl Greta druk zet bij de bank voor een lening, vraagt Kilian het geld voor het restaurant aan Yannik.

Vrijdag 31 oktober 2025 – aflevering 4485
Fanny vraagt haar planten om raad over de bruiloft en ook Kilian en Miro moedigen haar aan, maar dan krijgt ze een schokkend telefoontje. Yanniks scheiding bedreigt Larissa’s erfenis, maar Kilians idee zorgt misschien voor een oplossing.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

