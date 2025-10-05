Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
zondag 5 oktober 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 4466
Larissa en Sophia groeien naar elkaar toe. Iedereen is opgelucht dat alles zo goed is afgelopen. Miro wil niet dat er beslissingen over Greta's hoofd heen worden gemaakt. Larissa dwingt zichzelf intussen om Sophia op te zoeken. Ze weet zelfs een opdringerige journalist af te schrikken.


Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 4467
De gebeurtenissen hebben de inwoners van Bichlheim diep verontrust. Voor Alexandra en Markus is Christophs dreigement een teken van zwakte. Desondanks lijdt Alexandra onder de nu definitieve breuk met Christoph en ze reageert haar frustratie af op Michael.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 4468
Anja belandt via een omweg weer in de schuur. Maxi en Henry proberen het tevergeefs bij te leggen. Terwijl Anja op zoek is naar een slaapplaats, verschijnt Michael plots voor haar. Wanneer Fanny Michael verwijt dat hij Anja eruit heeft gezet, krijgt hij last van zijn geweten.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 4469
Maxi en Henry gaan op reis. Ze voelen zich allebei misselijk en denken dat ze in de gaten worden gehouden. Kan Markus intussen de vlam tussen hem en Alexandra weer aanwakkeren? Er ontstaat een intiem moment tussen hen en ze zijn beiden verrast.

Vrijdag 10 oktober 2025 – aflevering 4470
Henry probeert zijn moeder te redden. Anja beseft dat ze voor Michael moet vechten. Terwijl Henry en Maxi opgelucht vooruitkijken en beginnen met het plannen van hun bruiloft, ontvangt Sophia een videoboodschap. Ze ziet maar één uitweg en moet afscheid nemen van Henry.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

