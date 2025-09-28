Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 29 september 2025 – aflevering 4461

Maxi ontvangt een bericht van Henry. Anja wordt met de waarheid geconfronteerd. Vincent vraagt aan Markus hoe hij zich voelt, maar Markus stuurt hem wandelen. Katja heeft medelijden met hem en overweegt of ze moet bemiddelen tussen vader en zoon. Michael is in de war wanneer hij in een tijdschrift een foto ziet van een man die erg op Anja's broer lijkt. Wanneer hij Anja de foto laat zien, is ze ervan overtuigd dat het de dubbelganger van haar broer is. Maar kort daarna verdwijnt Anja.



Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 4462

Maxi probeert Henry te bereiken. Katja is jaloers wanneer ze Vincent met Fanny ziet. Michael laat Anja een manier zien om met haar teleurstelling om te gaan. Wanneer Maxi weer naar Sophia gaat om met haar over Henry te praten, stuurt Georg haar weg. Vincent biedt Fanny aan om te helpen bij het romantisch versieren van de alpenhut voor de gasten. Katja merkt dat ze elkaar heel goed kennen en is jaloers.



Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 4463

Katja moet haar jaloezie bedwingen. Miro probeert van zijn klachten af te komen. Wanneer Fanny en Vincent de hut verlaten, probeert Katja normaal te doen, maar Yannik merkt hoe beschaamd ze is. Maxi hoort van George dat Henry een fantastische, maar geheime verrassing voor de bruiloft voorbereidt. Erik maakt een génante opmerking tegen Miro. Michael stelt Miro voor om te gaan sporten. Miro vindt dat een goed idee en vraagt Lale om mee te gaan.



Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 4464

Christoph heeft Sophia gevonden. De hernieuwde liefde tussen Katja en Vincent brengt Vincents verzoening met Markus in gevaar. Na de ontmoeting met de officier van justitie heeft Alexandra slecht nieuws voor Markus. Wanneer Christoph met Sophia wil spreken, probeert Georg hem af te wimpelen, maar Christoph is het zat en staat erop haar te zien. Net wanneer hij Vincent wil uitnodigen voor een verzoenend gesprek, verneemt Markus dat Vincent en Katja terug samen zijn. Markus voelt zich gekwetst. Katja en Vincent genieten intussen van hun nieuwe geluk en verzekeren elkaar dat jaloezie hun relatie niet opnieuw in gevaar zal brengen.



Vrijdag 3 oktober 2025 – aflevering 4465

Anja zou liever in Bichlheim blijven. Larissa is geschokt wanneer ze hoort over Sophia's tegenslag. Greta en Miro hebben verschillende ideeën over hun toekomst samen. Anja wil iedereen bedanken en ze kookt voor Alfons, Hildegard en Michael. Michael heeft gemengde gevoelens over Anja's vertrek, maar dan verrast Anja iedereen met haar beslissing. Larissa bekent aan Yannik dat ze niets te maken wil hebben met Sophia's illegale zaken. Miro hoort van Hildegard dat er een appartement vrijkomt in Bichlheim, en hij brengt Greta op de hoogte. Greta gaat echter geen kijkje nemen, ze vervangt Hildegard liever in de keuken.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!