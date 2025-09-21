Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 22 september 2025 – aflevering 4456

Michael ontdekt de waarheid over de diamanten. Fanny en Vincent leggen het bij. Tot Alfons' verbazing doet Erik het goed als portier. Michael vermoedt dat Anja een dief is en de kus slechts een toneelstukje was. Anja probeert opnieuw met hem te praten en vertelt hem de waarheid over de diamanten. Michael gelooft haar niet en neemt Erik in vertrouwen. Markus en Vincent hebben nog steeds ruzie. Omdat Fanny merkt hoeveel de breuk met zijn vader Vincent raakt, besluit ze met Markus te gaan praten.



Dinsdag 23 september 2025 – aflevering 4457

Anja is geschokt wanneer ze ontdekt dat de diamanten waardeloos zijn. Maxi en Henry genieten van hun tijd samen. Erik vindt een onconventionele oplossing voor zijn probleem. Larissa wil de ongebruikte hut op de stoeterij huren als werkplaats en Henry belooft hem op te ruimen. Michael worstelt met de vraag of het moreel acceptabel is om te zwijgen over de diefstal. Erik heeft stress: hij is Lale's vakantie vergeten en heeft een gast een fitnesstraining beloofd. Alfons is benieuwd of Erik met een oplossing zal komen.



Woensdag 24 september 2025 – aflevering 4458

Henry verrast Maxi met een bijzondere ketting. De Sonnbichlers hebben een idee hoe ze Anja's broer kunnen helpen. Erik wil net zo'n goede portier worden als Alfons. Na een uitstapje gaan Maxi en Henry langs bij Larissa's werkplaats, waar een edelsteen hun aandacht trekt. Wanneer Henry ontdekt dat deze steen kracht geeft en beschermt tegen duistere energieën, heeft hij een idee wat hij met de steen wil doen. Michael belooft een manier te vinden om Anja's zieke broer te helpen. Anja is wanhopig. Yvonne laat Erik beseffen dat hij net zo goed moet worden als Alfons om de baan als portier te krijgen.



Donderdag 25 september 2025 – aflevering 4459

Maxi gelooft in een gelukkige toekomst met Henry. Katja voelt zich verscheurd tussen Werner en Markus. Sophia vertelt Henry dat ze buiten gevaar is. Hij vertelt Maxi het goede nieuws. Wanneer Katja Vincent weer ontmoet, voelt ze dat ze nog steeds gevoelens voor hem heeft, maar ze laat het niet merken. Nadat ze hoort dat Werner en Christoph weer de leiding over het Fürstenhof hebben, verwijt ze Werner dat hij Markus eruit heeft gegooid.



Vrijdag 26 september 2025 – aflevering 4460

Markus interpreteert Katja's verklaring aan de politie als een teken van haar liefde voor hem. Werner is niet zo blij met de verklaring. Miro vertoont plots dezelfde symptomen als de zwangere Greta. Anja vecht om haar broer te redden. Erik vreest voor zijn baan. Markus bekent aan Alexandra dat Katja nog steeds veel voor hem betekent, en hij vermoedt dat ze ook om hem geeft. Alexandra waarschuwt Markus om geen valse hoop te koesteren, maar hij luistert niet. Wanneer Greta en Miro terugkomen van hun vakantie, voelt Miro zich niet lekker en lijkt hij minder veerkrachtig dan de zwangere Greta. Hij besluit langs te gaan bij Michael. Terwijl Anja vreest dat ze haar plan niet snel genoeg kan uitvoeren om haar broer te helpen.



