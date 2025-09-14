Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zondag 14 september 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 15 september 2025 – aflevering 4451
Toevallig ontdekt Greta dat haar ex Luis het druk heeft met zijn baan. Wanneer ze hem belt, biedt hij haar spontaan de kans om zijn restaurant over te nemen. Het idee roept oude dromen op bij Greta, maar Miro is minder enthousiast. Maxi is verrast dat Henry dan toch niet is ondergedoken bij zijn moeder, maar ze houdt toch nog wat afstand. Larissa moedigt Maxi aan om toch voor hun liefde te blijven vechten, waarna Maxi een emotionele brief aan Henry schrijft. Michael vraagt zich af wie er in de schuur heeft ingebroken, ook al zijn er alleen maar enkele koekjes gestolen. Wat later loopt hij toevallig Anja tegen het lijf die vastzit in Bichlheim door motorpech. Michael biedt haar een slaapplaats aan.


Dinsdag 16 september 2025 – aflevering 4452
Henry zoekt toenadering tot Maxi. Greta verkiest haar gezin boven het restaurant. Anja's geheime zoektocht naar het beeldje is tevergeefs. Maxi hoopt dat haar emotionele brief effect zal hebben op Henry. Wanneer Henry aanvankelijk niet reageert, vreest ze dat hij niets meer met haar te maken wil hebben. Dan brengt het lot hen samen bij de wensput. Miro wijst Greta erop dat ze haar zwangerschap voor hem verborgen wilde houden en nu opnieuw over haar toekomst beslist zonder hem daarin te kennen. Lale begrijpt Miro's zorgen over de overname van het restaurant. Anja doorzoekt stiekem Michaels appartement.

Woensdag 17 september 2025 – aflevering 4453
Anja is nog steeds op zoek naar het beeldje en breekt in bij de familie Sonnbichler. Katja beseft dat Markus nog steeds gevoelens voor haar heeft. Hildegard en Alfons besluiten om met pensioen te gaan. Anja hoopt te ontdekken aan wie Michael het beeldje heeft gegeven tijdens het toernooi in de Bräustüberl. Ze richt haar aandacht op Yannik, die dankzij het beeldje zijn droomvrouw heeft gevonden.

Donderdag 18 september 2025 – aflevering 4454
Henry is zich bewust van zijn liefde voor Maxi. Erik is op zoek naar een nieuwe baan. Lale wil Henry en Maxi een zetje te geven en vraagt Vincent om hulp. Maxi merkt dat Henry in gevaar is en snelt naar hem toe om hem te helpen. Henry is onder de indruk van Maxi's moed. Anja loopt een slaapwandelende Fanny tegen het lijf en probeert haastig het huis te verlaten. Erik weet nog steeds niet wat hij moet doen en maakt zich nog steeds zorgen om Sophia. Hij besluit zijn angst onder ogen te zien, maar faalt.

Vrijdag 19 september 2025 – aflevering 4455
Michael dreigt Anja's geheim te ontdekken. Alexandra wordt achterdochtig wanneer ze een factuur van Sophia aan Christoph in handen krijgt. Erik stelt zich spontaan op als opvolger van Alfons. Wanneer Anja Larissa probeert aan te spreken om zo het beeldje uit haar zak te stelen, mislukt dat. Larissa geeft het beeldje aan Yvonne als geluksbrenger voor het café. Wanneer Anja het beeldje in het café ziet, overtuigt ze Yvonne om het haar uit te lenen. Alexandra ontdekt in de Bräustüberl dezelfde wijnkist die Sophia onlangs heeft ontvangen, en is verrast. Haar vermoedens worden sterker wanneer ze bewijzen vindt van een samenwerking tussen Sophia en Christoph. Alfons is verbijsterd omdat er al naar een opvolger wordt gezocht. Erik wil professionele hulp zoeken voor zijn paranoia. Yannik raadt hem aan zijn angst onder ogen te zien in plaats van Sophia te ontwijken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Sturm der Liebe op tv
Woensdag 17 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Alfons keert terug en vraagt Maxi en Henry om hem te helpen bij het organiseren van een feest voor zijn vijftigste huwelijksverjaardag. Tijdens de voorbereidingen vertelt Henry dat Maxi de vrouw is met wie hij ooit wil trouwen.
Maandag 15 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Alfons keert terug en vraagt Maxi en Henry om hem te helpen bij het organiseren van een feest voor zijn vijftigste huwelijksverjaardag. Tijdens de voorbereidingen vertelt Henry dat Maxi de vrouw is met wie hij ooit wil trouwen.
Donderdag 18 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Maxi smeekt Henry om niet onder te duiken bij zijn moeder. Yannick en Larissa maken plannen voor hun romantische bruiloft. Michael is geschokt wanneer hij ontdekt dat er is ingebroken in de schuur.
Vrijdag 19 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
Dinsdag 16 september 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Henry zoekt toenadering tot Maxi. Greta verkiest haar gezin boven het restaurant. Anja's geheime zoektocht naar het beeldje is tevergeefs. Maxi hoopt dat haar emotionele brief effect zal hebben op Henry.

Verwante artikels