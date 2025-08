Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 4 augustus 2025 – aflevering 4421

Georg merkt dat Henry verdrietig is omdat hij Maxi mist. Hij stelt voor dat Larissa afstand neemt, zodat de bruiloft kan worden geannuleerd. Katja en Vincent kiezen ondanks hun moeilijke start voor de liefde. Markus denkt dat ze niet lang samen gelukkig zullen zijn. Greta wordt ziek op haar werk en Ricarda helpt haar aan een geneesmiddel. Alexandra is verbaasd dat Sophia haar naar een gala stuurt. Christoph krijgt dan weer een uitnodiging voor een bruiloft. Alexandra ontdekt dat Sophia probeert om Christoph op de trouwdag aan haar kant te krijgen.



Dinsdag 5 augustus 2025 – aflevering 4422

Larissa voelt zich steeds meer gekwetst door Henry's afstandelijke houding en deelt haar zorgen met Yannik, die haar probeert op te vrolijken met een trouwjurk. Wanneer hij haar daarin ziet, verklaart hij haar zijn liefde. Werner vraagt Erik om bewijzen tegen Sophia te verzamelen, waarna Erik opbiecht dat hij haar heeft geholpen. Markus lijkt rustig tegenover Katja, maar het zien van haar romantisch moment met Vincent raakt hem diep. Fanny kijkt uit naar het bloeien van haar cactus, maar valt in slaap en mist het speciale moment. Gelukkig heeft Yannik alles per ongeluk vastgelegd.



Woensdag 6 augustus 2025 – aflevering 4423

Erik krijgt een kans om zijn verraad goed te maken door belastende documenten van Sophia te stelen. Alexandra wil hem daarbij helpen. Sophia ontdekt echter zijn plan en schakelt hem uit. Larissa wijst Yannik af en verliest hem als vriend en getuige, wat haar verdrietig maakt. Katja en Vincent besluiten hun relatie openbaar te maken en ontmoeten Greta en Miro in een café. Katja denkt dat er over haar geroddeld wordt, maar het blijkt een misverstand. Uiteindelijk lachen ze allemaal met de situatie en genieten ze van een gezellige middag samen.



Donderdag 7 augustus 2025 – aflevering 4424

Sophia laat Erik achter in het bos nadat ze zeker weet dat hij haar gegevens niet heeft verspreid. Henry weet Erik te vinden en realiseert zich dat Sophia gevaarlijk is en gestopt moet worden. Larissa negeert haar fantasie over Yannik en richt zich op haar fabriek. Wanneer Henry haar laat zitten, is Yannik er om haar te helpen. Fanny probeert haar liefdesverdriet om Vincent te vergeten en meldt zich aan op een dating-app. Na een mislukte eerste date leert ze Yannik beter kennen. Greta is teleurgesteld over haar gerecht. Ricarda probeert haar te helpen.



Vrijdag 8 augustus 2025 – aflevering 4425

Katja wil met Vincent naar de opera, maar hij moet afzeggen door zijn werk. Katja ontdekt dat Markus naar hetzelfde evenement gaat en ze genieten samen van de avond. Vincent is daar niet blij mee. Yannik stelt Vincent gerust dat Katja voor hem heeft gekozen. Een actie van Markus doet hem echter weer twijfelen. Henry wil zijn moeder Sophia in de gevangenis krijgen en speelt een dubbelrol om haar plannen te dwarsbomen. Lale probeert te studeren en zoekt een rustige plaats. Larissa wil haar ouders bewijzen wat ze kan en krijgt onverwacht steun van Yannik.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

