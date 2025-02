Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 10 februari 2025 - aflevering 4296

Christoph blijft last hebben van de gevolgen van de onderkoeling en dit zorgt ervoor dat Maxi zich schuldig voelt. Hoewel Katja zegt dat ze zich erbuiten moet houden, geeft Maxi Christoph toch terloops wat advies. Christoph zoekt naar aanwijzingen en ontdekt dat Maxi al voor zijn officiële verdwijning bij Alfons had geïnformeerd naar zijn looproute. Hij overvalt haar thuis en confronteert haar met zijn verdenkingen. Werner is er gerust in wanneer Greta hem vertelt dat restaurant LUIS geen concurrentie is voor het hotel. Kort daarna merkt hij echter dat daar niets van waar is. Philipp is diep geraakt door Ana's afwijzing. Ook Vincent merkt zijn frustratie en hij voelt zich onzeker. Ana verzekert hem echter dat er niets tussen hen is veranderd.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 4297

Het avontuur met Stella heeft Lale en Theo dichter bij elkaar gebracht. Wanneer Theo hoort hoe enthousiast Alexandra en Katja de bruiloft van Alexandra plannen, droomt hij al snel zelf over trouwen. Alfons moedigt Theo aan niet te veel na te denken. Als het aanzoek uit zijn hart komt, kan er niets misgaan. Vincent organiseert een feestje om Ana's succesvolle operatie te vieren. Christoph wil Maxi niet aangeven, maar Katja vertrouwt het niet. Alexandra vraagt hen omwille van de huwelijksvoorbereidingen om vrede te sluiten, en Christoph geeft Katja een hand. Hoewel Katja opgelucht is, kan Christoph toch niet vergeten wat hem is aangedaan. Greta slaagt er met moeite in om Luis' verdenkingen weg te nemen en vermoedt dat Werner hierachter zit. Werner geeft dat ongegeneerd toe.



Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 4298

Vincent luistert naar Eriks advies en probeert zijn jaloezie in toom te houden. Het helpt dat Nicole Ana aanmoedigt minder rekening te houden met Philipp. Vincent begint enthousiast met de organisatie van een brunch. Ana waarschuwt Philipp echter dat de brunch toch in het Fürstenhof wordt gehouden en dat hij niet uitgenodigd is vanwege Vincent. Theo, vol nieuwe moed, plant een romantisch aanzoek bij een meer, zoals hij in zijn droom zag. Lale beseft dat Theo al eerder terloops haar hand heeft gevraagd en vreest nu dat hij zich zal terugtrekken. Daarom besluit ze zelf het initiatief te nemen. Greta bespreekt het probleem van de concurrentie met Luis en is verrast door zijn voorstel. Yvonne adviseert haar er niet op in te gaan, omdat het een groot risico voor Luis inhoudt. Michaels vingers doen meer pijn door het pianospelen. Nicole is zenuwachtig voor de ontmoeting met Erik.



Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 4299

Nicole gedraagt zich opnieuw afstandelijk en Erik spreekt haar daarover aan. In de sauna komen ze elkaar weer tegen en terwijl ze op Michael wachten, stijgt de temperatuur snel naar hun hoofd. Vincent gaat akkoord met Markus' eerdere voorstel om Philipp te ontslaan. Vervolgens beschuldigt Markus Philipp van nalatigheid met de belastingformulieren. Maar Philipp vertrouwt het niet en vraagt zich af of hij slachtoffer is van een complot. Tijdens een bezoek aan de boerderij heeft Greta het gevoel dat ze achtervolgd wordt in het bos. Ze slaat op de vlucht en ontmoet een vriendelijke jogger die haar naar huis wil begeleiden. Greta heeft later spijt dat ze niet om zijn telefoonnummer heeft gevraagd. Haar verbazing is groot wanneer de onbekende de volgende dag in het hotel verschijnt. De pas verloofde Lale en Theo genieten van een geweldige nacht in de berghut en bedanken de Sonnbichlers voor hun hulp.



Vrijdag 14 februari 2025 - aflevering 4300

Nicole en Erik worden bijna betrapt door Michael. Erik neemt snel afscheid, terwijl Nicole probeert haar verwarring te verbergen. Erik beseft daarna hoeveel hij van Yvonne houdt en probeert Nicole dat tactvol duidelijk te maken. Michael blijft last hebben van pijn in zijn vingers, want zelfs sterke pijnstillers helpen niet. Philipp voelt zich verraden door Markus, maar Roland geeft hem een idee: het is tijd om nieuwe allianties te smeden. Terwijl Vincent worstelt met schuldgevoelens omdat hij Ana heeft voorgelogen, wacht Philipp gespannen op de uitkomst van een belangrijk gesprek met Alexandra. Greta is blij voor Miro wanneer Werner hem aanstelt als het nieuwe hoofd van het beautysalon.



