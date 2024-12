Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 30 december 2024 - aflevering 4266

Philipp beseft dat Ana hem waarschijnlijk nooit meer zal kunnen vertrouwen. Intussen beleeft Vincent een onbezorgd moment met Ana en hij wil vechten voor haar liefde. Michael gooit de sleutel van de gestolen shuttle weg, zodat die bij het Fürstenhof wordt gevonden. Iedereen is opgelucht, maar dan ontdekt Nicole de verdwenen shuttle tijdens een wandeling. Geschokt merkt ze dat er met lipstick een inscriptie is aangebracht. Theo is verrast door de vriendelijkheid en het compliment van zijn vader. Aan Lale bekent hij dat het compliment van zijn vader hem geraakt heeft, waarop Lale hem aanmoedigt om zijn vader voor een etentje uit te nodigen.



Dinsdag 31 december 2024 - aflevering 4267

Erik probeert de ongemakkelijke situatie met Nicole te verdoezelen. Yvonne bekent aan Werner dat zij zijn foto beschadigd heeft. Erik en Yvonne plannen een romantische avond, maar de herinneringen aan de nacht met Nicole en Erik verstoren de sfeer. Werner en Christoph horen dat het Fürstenhof weer in de Top 500 is opgenomen, en plannen een feest voor het personeel. Hildegard is blij om weer thuis te zijn en te kunnen helpen met het organiseren van het feest. Ana zet Vincent op zijn plaats. Theo is blij dat het etentje met zijn vader goed is verlopen. Wanneer hij hun problematische verleden ter sprake brengt, ontwijkt zijn vader het onderwerp en hij stelt een vader-zoon-uitstapje voor. Lale probeert voorzichtig te bemiddelen.



Woensdag 1 januari 2025 - aflevering 4268

Ana en Vincent komen via Christoph te weten dat Philipp ontslag wil nemen. Vincent legt Ana uit dat het vertrek van Philipp het beste is voor iedereen. Maar dan verklaart Philippe Ana de liefde. Yvonne is geïrriteerd wanneer Erik fysiek contact uit de weg gaat. Als hij dan ook nog zijn werk als excuus gebruikt om niet naar het feest te moeten gaan, zorgt Yvonne ervoor dat hij toch vrij krijgt. Op het feest kan Erik de aanwezigheid van Nicole nauwelijks verdragen. Ze spreekt hem hierop aan en is geschokt door Eriks herinneringen. Lale is teleurgesteld dat Theo toch moet werken en niet met haar naar het feest kan gaan. Ze vraagt Stella om de dienst van Theo over te nemen. Stella is daar niet zo blij mee, maar wil dat niet laten merken.



Donderdag 2 januari 2025 - aflevering 4269

Lale, Theo en Stella hebben een fijne avond in de Bräustüberl. Na een uitstapje met zijn vader denkt Theo dat ze op de goede weg zijn. De zorg om Ana brengt Vincent en Philipp samen. Wanneer ze haar vinden, brengen ze haar naar het ziekenhuis. Ze moeten toegeven dat hun ruzie mede verantwoordelijk is voor Ana's ongeluk. Erik kan Nicole er niet van weerhouden haar vermeende overspel op te biechten. Maar wanneer Nicole Michael de waarheid wil vertellen, wordt ze onderbroken door het nieuws over Ana's ongeluk. Wanneer Hildegard merkt hoe Katja lijdt onder Christophs afwijzende houding, spoort ze Christoph aan om redelijk te zijn.

Vrijdag 3 januari 2025 - aflevering 4270

Nicole besluit om haar vermeende affaire met Erik geheim te houden. Toch kan ze Michaels nabijheid nauwelijks verdragen en trekt ze zich van hem terug. Yvonne maakt zich ondertussen zorgen dat er iets mis is met Erik. Theo is diep geraakt en probeert zijn vader uit te leggen dat hij echt ziek is. Hij kan het niet van zich afzetten en maakt daardoor een fout op zijn werk. Wanneer Katja doorheeft dat het probleem met Theo's vader de oorzaak is, probeert ze Theo te beschermen tegen Christoph. Vincent en Philipp beseffen dat Ana afstand nodig heeft. Ana wil zich op zichzelf concentreren en plant een reis naar Gut Thalheim. Ze nodigt Lale en Stella uit om haar te vergezellen.



