Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 9 december 2024 - aflevering 4251

Philipp voelt zich in de steek gelaten wanneer Ana hun afspraak afzegt om plannen met Vincent te maken voor haar stage op de manege. Tijdens hun samenwerking merkt Vincent dat zijn gevoelens voor Ana nog niet voorbij zijn. Ana is echter dolgelukkig met Philipp en gelooft dat hij de man van haar dromen is. Maar dan ontdekt ze plots iets over Philipp. Werner is dolblij met het bezoek van zijn kleindochter Valentina. Hoewel ze eigenlijk op vakantie is, helpt ze spontaan mee in de keuken. Greta merkt op dat Valentina's kookkunsten flink zijn verbeterd. Tonia verbreekt definitief de relatie met Günther. Hij heeft veel spijt van wat hij haar heeft aangedaan en wil haar terug. Helene gelooft niet dat zijn pogingen succesvol zullen zijn. Maar wanneer ze ziet hoe Tonia lijdt onder de breuk, begint ze te twijfelen.



Dinsdag 10 december 2024 - aflevering 4252

Philipp voelt zich betrapt, maar geeft Ana een min of meer geloofwaardige verklaring voor zijn donatie aan de dierenopvang. Tonia slaagt erin Helene te vergeven en hun vriendschap een nieuwe kans te geven. Helene doet haar best om Günther en Tonia weer bij elkaar te brengen, iets waar Günther haar erg dankbaar voor is. Toch vraagt Günther zich of Tonia wel de juiste vrouw voor hem is. Michael kijkt uit naar zijn ontmoeting met de beroemde componist, maar die blijkt niet zo spraakzaam te zijn.



Woensdag 11 december 2024 - aflevering 4253

Philipp is aangevallen door Vincent en komt gewond aan bij Ana, maar hij vertelt haar maar een deel van het verhaal. Natalie probeert Vincent te verrassen, maar ze merkt dat zijn gedachten elders zijn. De volgende dag eist Ana dat Vincent zijn excuses aanbiedt aan Philipp. Helene stemt in met een ontmoeting met Günther. Valentina heeft een idee over hoe Michael op een andere manier de wens van de componist kan vervullen. Het plan slaagt, en uiteindelijk krijgt Michael hulp bij het componeren van een heel bijzonder lied.



Donderdag 12 december 2024 - aflevering 4254

Ana is druk bezig met het voorbereiden van een speurtocht voor de zoon van een VIP-gast. Philipp besluit haar te helpen en vindt een hartvormige steen, die hij aan Ana schenkt als symbool van zijn liefde. Vincent wil zich intussen volledig op Natalie richten en maakt een uitstapje met haar. Maar tijdens de trip komen ongewild herinneringen aan Ana naar boven. Nicole merkt dat Helene nog steeds gevoelens heeft voor Günther. Ze waarschuwt haar vriendin om voorzichtig te zijn. Wanneer Helene Günther met Katja ziet flirten, besluit ze hem definitief te vergeten. Maar plots verschijnt hij bij haar thuis en hij doet een bekentenis.

Vrijdag 13 december 2024 - aflevering 4255

Natalie betrapt Vincent terwijl hij naar een foto van Ana en hem kijkt. Ze begint hierdoor opnieuw aan hun relatie te twijfelen. Ze deelt haar zorgen met Philipp, die haar aanraadt om in de liefde te blijven geloven en positief naar de toekomst te kijken. Vincent biecht op dat hij nog steeds gevoelens heeft voor Ana. Helene wijst Günther af, maar moet toegeven dat zijn liefdesverklaring haar niet onverschillig laat. Michael waarschuwt Günther ervoor om Helene niet te kwetsen. Toch bedenkt Günther grappige verrassingen en hij baant zo een weg naar Helenes hart.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

