Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 18 november 2024 - aflevering 4236

Ana kan door haar werk niet zelf naar Bad Tölz, dus vertegenwoordigt Nicole haar. Bij terugkomst heeft Nicole een grote verrassing voor Ana: Wilma heeft haar landgoed Thalheim en de helft van haar privévermogen nagelaten. Ana viert haar geluk met Philipp, Michael en Nicole. Helene is geschokt wanneer ze hoort dat Günther een vriendin heeft en begrijpt niet waarom hij dit geheimhield. Verdrietig realiseert ze zich dat haar gevoelens voor hem niet wederzijds zijn. Theo is ervan overtuigd dat Lale haar cursus met succes heeft afgerond. Maar wanneer ze terugkomt, is ze van streek.



Dinsdag 19 november 2024 - aflevering 4237

Helene laat zich door Günther overhalen om samen met hem deel te nemen aan een dartstoernooi in Bichlheim. Tijdens een training duikt Günthers vriendin Tonia echter onverwachts op. Günther is niet echt blij wanneer hij hoort dat ze een kamer in het Fürstenhof heeft geboekt. Tot Philipps opluchting laat Ana zich niet beïnvloeden door Vincent. Ze maakt Vincent duidelijk dat ze geen twijfels heeft over Philipps gevoelens en vindt zijn verdenkingen onzin. Intussen probeert ze inzicht te krijgen in haar nieuwe vermogen, maar ze heeft geen ervaring met investeringen. Philipp biedt zijn hulp aan, begint Ana te twijfelen. Is Philipp geïnteresseerd in haar of in haar erfenis?



Woensdag 20 november 2024 - aflevering 4238

Om zijn leugen in stand te houden, moet Günther ervoor zorgen dat Tonia en Alfons zo weinig mogelijk met elkaar praten. Hij vertelt Tonia dat zijn broer heel conservatief is en moeite heeft met zijn open huwelijk. Vincent blijft ervan overtuigd dat Philipp alleen geïnteresseerd is in de erfenis van Ana en bespreekt zijn zorgen met Nicole. Zij herinnert zich plots een opgenomen gesprek tussen Zoe en Philipp, waarin hij zegt dat het geld hem niet meer interesseert. Zou hij al langer op de hoogte zijn van de erfenis? Erik en Yvonne willen samen meedoen aan het dartstoernooi en de hoofdprijs winnen. Maar tijdens hun training blijkt snel dat ze niet goed genoeg zijn. Wanneer Erik ontdekt dat Greta een geweldige dartsspeler is, probeert hij haar als nieuwe partner aan zijn zijde te krijgen.



Donderdag 21 november 2024 - aflevering 4239

Nadat Nicole de opname van Philipp heeft laten horen, begint Ana zich af te vragen of zijn gevoelens voor haar wel echt zijn. Philipp verzekert Ana dat hij niets van het testament wist. Maar kan ze hem echt geloven? Wanhopig vraagt Philipp Natalie om hulp. Helene laat zich door Günther overhalen om zijn vrouw te spelen voor Tonia. Wanneer de twee vrouwen elkaar ontmoeten, klikt het meteen, waardoor Helene zich schuldig voelt. Erik is boos wanneer hij ontdekt dat Yvonne liever met Greta deelneemt aan het dartstoernooi. Vastberaden besluit hij een nieuwe partner te zoeken om de twee vrouwen te verslaan.

Vrijdag 22 november 2024 - aflevering 4240

Helene is totaal overrompeld door Tonias toenaderingspoging. Natalies leugen raakt Ana diep. Ze heeft nooit aan Vincents gevoelens getwijfeld. Hoe kon ze zich zo in hem vergissen? Terwijl Philipp triomfeert, wordt Natalie verteerd door schuldgevoelens. Ze heeft spijt dat ze Vincent in een kwaad daglicht heeft gesteld. Erik beseft dat hij met Michael geen kans maakt tegen Yvonne en Greta tijdens het dartstoernooi. Maar zijn ambitie drijft hem, dus proberen Michael en hij hun techniek te verbeteren.



