Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 11 november 2024 - aflevering 4231

Christoph geeft niet op en vertelt Alexandra dat hij van haar houdt en voor hun relatie wil vechten. Alexandra neemt Nicole in vertrouwen en vraagt haar om advies. Zijn haar gevoelens voor Christoph echt verleden tijd? Philipp is dolgelukkig na de kus met Ana en doet zijn best om een romantisch afspraakje te regelen. Tijdens hun date kunnen ze de aantrekkingskracht niet langer ontkennen. Ondertussen blijft Vincent hopen en hij zoekt Ana de volgende ochtend thuis op, niet wetend wat hij daar zal aantreffen. Caspar ontdekt tijdens een telefoongesprek met zijn oom dat hij een grote familie in Azië heeft. Hij noemt Yvonne een engel, aan wie hij veel te danken heeft, wat haar diep ontroert.



Dinsdag 12 november 2024 - aflevering 4232

Katja mist een afspraak met Markus door een belangrijke afspraak met een wijnboer. Markus is hier niet blij mee en denkt dat ze dit opzettelijk gedaan heeft. Het lot wil dat ze samen in de wijnkelder worden opgesloten en na lange tijd weer naar elkaar groeien. Caspar twijfelt over het aanbod van zijn oom na een gesprek met Yvonne. Aan Greta geeft hij toe dat hij dit alleen voor Yvonne doet. Yvonne hoort het gesprek per ongeluk en beseft hoe belangrijk Caspars familie voor hem is. Ze verrast hem met een vliegticket en zegt dat hij altijd kan terugkomen. Zal Caspar het Fürstenhof echt verlaten? Vincent ontdekt geschokt dat hij te laat is: Ana en Philipp zijn weer samen. Ana wil het uitleggen en hoopt normaal met Vincent om te gaan, maar hij weet niet hoe dat moet werken onder deze omstandigheden. Vincent blijft teleurgesteld achter.



Woensdag 13 november 2024 - aflevering 4233

Helene laat zich overtuigen om het nogmaals te proberen op de datingapp. Ze heeft opnieuw een afspraakje en staat versteld wanneer Günther voor haar staat. Hij legt uit waarom hij onherkenbaar was op de profielfoto. Helene vindt het grappig en samen belanden ze op een discoavond. Wanneer Günther haar ten dans vraagt, gebeurt er iets onverwachts. Vincent is jaloers wanneer Ana Philipp leert paardrijden. Erik ziet hoe verdrietig Katja is over de ruzie met Markus en vertelt haar dat Markus deze keer eerlijk was. Katja haast zich naar Markus, maar hij zegt dat hij afstand nodig heeft. Markus twijfelt of hun relatie nog een kans heeft en vertrekt.



Donderdag 14 november 2024 - aflevering 4234

Natalie is teleurgesteld wanneer Vincent een geplande rit afzegt. Hij heeft liefdesverdriet en wil liever alleen zijn. Later keert zijn paard zonder hem terug, en Ana en Natalie maken zich grote zorgen. Tijdens hun zoektocht merkt Greta dat Natalie verliefd is op Vincent en ze adviseert haar om meer initiatief te tonen. Ondertussen beseft Philipp dat het niet lang meer zal duren voordat Ana over haar erfenis hoort. Helene voelt zich onzeker wanneer ze hoort dat Günther hun avondje uit niet als een date ziet. Ze besluit geen toenadering meer te zoeken. Wanneer ze Günther weer tegenkomt, laat ze haar twijfels toch los.

Vrijdag 15 november 2024 - aflevering 4235

Wanneer ze samen de avond doorbrengen, merkt Helene dat ze steeds meer gevoelens voor Günther krijgt. Natalie slaagt er eindelijk in om Vincent te verleiden en doet daarna alsof ze geen relatie wil. Toch hoopt ze dat zij en Vincent binnenkort een echt stel worden. Tegelijkertijd wordt het haar pijnlijk duidelijk dat hij nog steeds niet over Ana heen is. Ondertussen neemt de bezorgdheid van Philipp toe.



