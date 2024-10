Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 21 oktober 2024 - aflevering 4216

Ana voelt zich verdrietig na de ruzie met Vincent en stuurt hem een bericht om het bij te leggen. Voordat hij het kan lezen, verwijdert Natalie het stiekem van zijn telefoon. Uit frustratie zegt Ana ja op een uitnodiging van Philipp, niet wetende dat hij uit is op een belangrijk document uit haar woning. Yvonne vindt een woning voor Caspar, maar hij kan de huur niet betalen. Ze stelt voor om langer bij hen te blijven. Erik staat versteld wanneer hij Yvonne thuis met een vreemde man aantreft. Katja hoort stiekem een bekentenis van Markus en speelt deze informatie door aan Christoph. Hij ziet zijn kans om Markus kwijt te raken, maar Alexandra houdt hem tegen en zegt dat ze Markus niet zal laten vallen. Michael en Nicole merken dat ze allebei hun vrije tijd anders willen invullen. Michael verdiept zich in boeken, terwijl Nicole aan een puzzel werkt, iets wat hij als tijdverspilling ziet.



Dinsdag 22 oktober 2024 - aflevering 4217

Michael, Nicole en Helene gaan samen met de kano varen en willen daarna kamperen. Ondertussen verspreidt zich een zorgwekkend nieuwsbericht in Bichlheim. Helene hoort een vreemd geluid in de struiken en plots staat er een onbekende man voor haar. Ana gelooft Philipps excuus over waarom hij midden in de nacht in haar huis wilde zijn. Wanneer ze Vincent hierover vertelt, leidt dit tot een nieuwe ruzie. Ana besluit dan haar gewonnen wellnessbon alleen te gebruiken. Dan verschijnt Philipp. Werner keert blij terug naar het Fürstenhof en viert met Hildegard en Alfons de redding van het hotel. Yvonne legt Erik uit waarom Caspar bij hen intrekt en hoopt op begrip. Hoewel Erik de jongeman graag wil helpen, moet hij toegeven dat hij zich niet op zijn gemak voelt bij de situatie.



Woensdag 23 oktober 2024 - aflevering 4218

Vincent hoort van Natalie dat Philipp ook van plan is naar de wellness te gaan en hoopt dat Ana hem achteraf alles kan uitleggen. Maar Ana zegt niets, wat opnieuw tot ruzie leidt. Philipp ziet zijn kans schoon en probeert weer in Ana's gratie te komen. Michael en Nicole denken dat Helene gevangengehouden wordt en ze overmeesteren een onbekende man. Hij blijkt echter een onschuldige wandelaar te zijn die Helene zeldzame ijsvogels wilde laten zien. Michael en Nicole voelen zich beschaamd en nodigen Oliver uit voor een picknick, waarbij duidelijk wordt dat Helene en de vreemdeling het meer dan goed met elkaar kunnen vinden. Yvonne ontdekt dat Caspar graag een koksopleiding wil volgen en doet een goed woordje bij Greta. Erik is daar niet blij mee. Hildegard vertelt hem over een ontsnapte gevangene en de beschrijving komt overeen met Caspar, wat Erik aan het denken zet.



Donderdag 24 oktober 2024 - aflevering 4219

Vincent ziet geschokt hoe Ana en Philipp elkaar kussen en hij neemt Natalie in vertrouwen. Ondertussen adviseert Lale haar vriendin Ana om het Vincent niet te vertellen. Wanneer Ana en Vincent elkaar ontmoeten, doen ze alsof alles normaal is. Erik biedt Caspar zijn excuses aan en belooft voortaan geen vooroordelen meer te hebben. Wanneer hij een verdacht telefoongesprek hoort, kan hij het niet laten en doorzoekt hij toch Caspars tas. In het Fürstenhof wordt een veiling georganiseerd om de muurschildering van Anton Hagen te verkopen. Katja maakt zich zorgen dat het kunstwerk daarna niet meer toegankelijk zal zijn voor het publiek. Wanneer Markus dit hoort, zoekt hij koortsachtig naar een oplossing. Zal hij zo Katja's hart terugwinnen? Tom steunt Alexandra en geeft haar zakelijk advies. Ze is onder de indruk en voorspelt dat hij niet voor altijd chauffeur zal blijven.

Vrijdag 25 oktober 2024 - aflevering 4220

Christoph is niet blij wanneer hij ziet hoe Tom zijn taken aan een kamermeisje overdraagt. Wanneer Theo hem vervolgens vertelt dat Tom zogenaamd nuttige tips heeft gegeven, wordt Christoph woedend. Hij geeft Alexandra zijn mening over Tom. Met pijn in het hart beëindigt Vincent de relatie met Ana. Toch geeft hij aan Natalie toe dat hij nog nooit zulke sterke gevoelens voor iemand heeft gehad. Wanneer Ana haar spullen bij Vincent ophaalt, hoopt ze dat hij van gedachten verandert. Is de liefde echt voorbij? Caspar legt aan Erik en Yvonne uit waarom hij is gevlucht en hij hoopt op hun begrip. Samen met Greta bedenkt Yvonne een mogelijke oplossing. Caspar begrijpt hun gesprek verkeerd en denkt dat Yvonne hem kwijt wil. Katja maakt zich nog steeds zorgen over het behoud van de muurschildering, maar Markus heeft een idee. Zal dit hen weer dichter bij elkaar brengen?

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

