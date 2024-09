Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 september 2024 - aflevering 4181

Alfons' voorspelling dat Hildegard de loterij wint, komt uit en de Sonnbichlers zijn dolgelukkig. Maar dan doet Alfons een beangstigende vaststelling. Philipp probeert Wilma's testament te vervalsen omdat hij denkt dat haar laatste uur geslagen heeft. In het ziekenhuis moet hij echter vaststellen dat het tegenovergestelde het geval is. Met de hulp van Vincent waagt Theo zich aan een eerste poging boulderen. Wanneer hij te overmoedig wordt, leidt dat tot een kleine blessure. Alexandra krijgt droevig nieuws van Noah. In haar ogen is er maar één persoon hiervoor verantwoordelijk: Greta.



Dinsdag 3 september 2024 - aflevering 4182

Vincent komt te weten dat Ana enthousiast was over de mysterieuze dans op het gemaskerd bal, en hij overweegt om zich bekend te maken. Christoph weet niet hoe het verder moet tussen hem en Alexandra. Zij vraagt hem om meer tijd en geeft toe dat ze zich door hem onder druk gezet voelt. Christoph ontvangt in aanwezigheid van Werner een zakelijke boodschap die beide mannen geschokt achterlaat. Alfons en Hildegard zijn wanhopig op zoek naar het verloren lot. Dit kleeft aan Theos schoen en wordt nietsvermoedend door Lale weggegooid. Werner lost het probleem op zijn eigen manier op, zodat Alfons zijn vrouw toch nog een bijzondere verrassing kan geven.

Woensdag 4 september 2024 - aflevering 4183

Vincent is geschokt wanneer hij Ana en Philipp ziet kussen, maar hij probeert dit te verbergen. Toch vraagt hij zich af of hij Ana moet opbiechten dat hij degene was in het kostuum. Alfons ruilt zijn prijs met Erik omdat Hildegard zich zorgen maakt over de lange vlucht naar de VS. Tijdens de aandeelhoudersvergadering lopen de gemoederen hoog op. Markus doet een schijnheilige oproep tot solidariteit, terwijl hij stiekem het volgende complot smeedt.



Donderdag 5 september 2024 - aflevering 4184

Alexandra en Christoph lijden onder hun scheiding. Tijdens een fietstochtje samen groeien ze weer naar elkaar toe. Maar dan hoort Alexandra dat het Top 500-comité is omgekocht en dat er serieuze consequenties voor het Fürstenhof dreigen. Christoph zweert onschuldig te zijn en is er zeker van dat de saboteur hierachter zit. Zal Alexandra hem geloven? Vincent bekent Ana dat hij onder het kostuum zat. Zoe vindt het helemaal niet leuk dat Philipp haar verwaarloost. Nicole wijst een aanlokkelijk aanbod af om tijd met Michael door te kunnen brengen.



Vrijdag 6 september 2024 - aflevering 4185

Zoe voelt zich nog steeds verwaarloosd door Philipp en reageert zich af op Ana. Ana weet niet dat Zoe en Philipp zich in het geheim hebben verzoend. Michael wil de mislukte avond goedmaken en wil Nicole meenemen naar de bioscoop. Ze heeft echter al andere plannen. Christoph zoekt koortsachtig naar bewijzen voor zijn onschuld en wil de relatie met Alexandra absoluut niet opgeven. Alexandra zelf ziet nog maar één oplossing.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!