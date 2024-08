Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 12 augustus 2024 - aflevering 4166

Ana beseft dat Wilma's jobaanbieding de oplossing voor haar problemen zou kunnen zijn. Met het loon zou ze de behandeling van haar paard Apollo kunnen betalen. Nicole is echter minder enthousiast en hierdoor krijgt ze ruzie met haar dochter. Greta wil Noah verrassen met tickets voor een optreden van zijn lievelingsband. Philipp gaat aan de slag in het Fürstenhof, maar krijgt het al snel aan de stok met Werner.



Dinsdag 13 augustus 2024 - aflevering 4167

Na zijn ruzie met Greta ziet Noah niet in waarom hij zijn kansen op een carrière aan zich voorbij zou laten gaan. Hij spreekt af met Verena en laat zich verleiden. Ana wil Wilma niet geloven wanneer zij zegt dat Philipp uit is op het fortuin van zijn oudtante. Toch begint Ana te twijfelen, want het is niet de eerste keer dat iemand haar voor Philipp probeert te waarschuwen. De sfeer tussen Markus en Christoph is nog steeds erg gespannen.

Woensdag 14 augustus 2024 - aflevering 4168

Katja maakt zich zorgen omdat Markus de enige is die Alexandra in haar buurt toelaat. Intussen wordt Christoph steeds jaloerser op Markus. Nicole loopt Wilma tegen het lijf en ze krijgen ruzie. Ana is hier toevallig getuige van. Noah maakt een grote fout en vlucht weg uit Keulen. Hij trekt in bij een vriend in Frankfurt, vanwaar hij Greta belt, hopend op een verzoenend gesprek.



Donderdag 15 augustus 2024 - aflevering 4169

Een bekende Amerikaanse miljardair komt naar het Fürstenhof. Hij zou door de aandeelhouders ontvangen worden, maar Alexandra weigert. Markus is geschokt wanneer Katja zegt dat ze hem niet vertrouwt. Ana wordt uitgenodigd door Theo en Lale voor een etentje. De sfeer is ontspannen en Ana krijgt een voorstel.



Vrijdag 16 augustus 2024 - aflevering 4170

Greta is verrast wanneer Noah terugkeert en haar vertelt dat hij de jobaanbieding afgewezen heeft. Zal hij haar de waarheid opbiechten? Markus wil Vincent niet onder druk zetten en wacht tot hij zelf actie onderneemt. Na haar mislukte publieke optreden, slaat Alexandra op de vlucht. Christoph wil vermijden dat ze zich weer afzondert, maar Alexandra voelt zich onbegrepen waardoor ze ruzie krijgen.



