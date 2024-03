Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 4066

Robert ontmoet een aantrekkelijke vreemdeling in het café. Hij hoopt dat hij haar nog eens kan zien, want het is lang geleden dat hij zo geïnteresseerd was in een vrouw. Wanneer hij haar later in de lobby tegen het lijf loopt, is hij blij. Maar dan blijkt ze een kennis van Alexandra te zijn. Imani vecht tegen haar gevoelens voor Max. Ze probeert hem duidelijk te maken dat ze geen gevoelens heeft voor hem en hij is erg teleurgesteld. Eleni vindt het jammer dat ze niet met Julian naar de quizavond kan omdat ze samen met Eleni het liefdadigheidsvent moet voorbereiden. Noah vraagt Otto om te verdwijnen, waarna Valentina en Greta zich zorgen maken.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 4067

Eleni en Christoph bereiden zich voor op de komst van een journalist. Julian verwisselt echter per ongeluk de koffer van de journalist met die van een dame die hij naar het station moet brengen. Robert probeert te voorkomen dat Nicole de nieuwe huishoudster van het Fürstenhof wordt. Hij probeert te vermijden dat Alexandra zo een nieuwe spion in huis haalt. Otto wil vertrekken en werk zoeken zodat hij Greta, Valentina en Noah kan terugbetalen. Valentina houdt hem echter tegen en wil hem een job in het hotel bezorgen.

Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 4068

Vanessa en Carolin kijken uit naar hun bruiloft. Max en Imani vinden een leuk huwelijkscadeau voor het koppel. Christoph probeert de journalist te overtuigen dat er al plannen zijn om het Fürstenhof energiezuinig te maken. Wanneer hij de plannen wil zien, komt Christoph in de problemen. Valentina vraagt Werner om Otto een kans te geven. Hij kan de vraag van zijn kleindochter niet weigeren, maar wil Otto toch eerst graag ontmoeten.



Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 4069

Michael herinnert Leander aan de andere getuige en hoopt dat die hem kan vrijpleiten in de rechtbank. Het blijkt echter moeilijk om hem te vinden. Leander ziet hoe Eleni en Julian in de kast snuffelen. Na een ruzie met Max annuleren Vanessa en Carolin hun bruiloft, wat voor veel onbegrip zorgt bij de gasten. Helene probeert met Max te praten, waarna hij zich bij Carolin en Vanessa gaat excuseren. Valentina wil Otto helpen een goede indruk te maken bij Werner.

Vrijdag 29 maart 2024 - aflevering 4070

Max voelt zich verantwoordelijk voor de afgelaste bruiloft en wil het goedmaken. Alfons brengt hem op het idee om als verrassing een symbolische bruiloft te organiseren. Leander insinueert dat Alexandra ook de tweede getuige heeft omgekocht. Robert is niet enthousiast over de aanwerving van Otto. Toch slaagt Otto erin een goede indruk te maken op Robert, tot grote vreugde van Valentina.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

