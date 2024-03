Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 11 maart 2024 - aflevering 4056

Noah probeert zijn gevoelens voor Valentina te onderdrukken en focust zich op zijn relatie met Greta. Tijdens een romantisch tripje heeft Greta het gevoel dat ze in de gaten gehouden worden. Leander denkt dat Alexandra verantwoordelijk is voor de verdwijning van de verpleegster. Wanneer blijkt dat ze gewoon op vakantie was, is Leander opgelucht. Maar dan blijkt dat ze haar verklaring niet wil aanpassen. Imani denkt dat Max en Vanessa een koppel zijn en ze gaat niet in op zijn avances. Max probeert haar de situatie uit te leggen.



Dinsdag 12 maart 2024 - aflevering 4057

Max probeert zoveel mogelijk tijd met Imani door te brengen, in de hoop haar hart te veroveren. Otto zet Greta onder druk en ze belooft hem financieel te helpen. Eleni merkt dat ze haar armband kwijt is en Julian stelt voor om haar te helpen zoeken. Hun zoektocht heeft geen resultaat, maar ze hebben wel veel plezier samen. Julian geeft haar een nieuwe armband. Michael onderzoekt Robert en merkt dat zijn bloeddruk veel te hoog is.

Woensdag 13 maart 2024 - aflevering 4058

Julian moet Christoph en Alexandra naar München brengen. Wanneer Eleni hem plots om hulp vraagt, kan hij niet anders dan toezeggen. Hierdoor komt hij echter te laat bij Christoph. Otto probeert geld uit Eriks kluisje te stelen, maar hij wordt betrapt door Valentina. Yvonne merkt dat Greta aan geld probeert te komen en trekt de verkeerde conclusies. Max is teleurgesteld en denkt dat hij geen kans meer maakt bij Imani. Robert en Michael gaan samen op stap.



Donderdag 14 maart 2024 - aflevering 4059

Greta is boos wanneer ze verdacht wordt van diefstal. De politie wordt ingeschakeld en er ontstaat onrust in het hotel. Markus wil dat Eleni meer betrokken is bij het project van Imani. Max vindt het jammer dat hij als vader niet meer kan bijdragen. Wanneer Vanessa uitgeput in slaap valt en Arthur huilt, neemt hij zijn zoon mee voor een fietstochtje. Wat later wordt Vanessa wakker en wanneer ze ziet dat Arthur weg is, is ze in paniek.

Vrijdag 15 maart 2024 - aflevering 4060

Vanessa en Carolin staan op het punt Max en Arthur te gaan zoeken, wanneer die net terug aankomen. Vanessa snapt dat Max meer tijd wil doorbrengen met zijn zoon en ze stelt voor dat hij hem meeneemt. Otto laat Valentina geloven dat hij het gestolen geld wil terugbrengen. Eigenlijk wil ze hem buiten gooien, maar dan krijgt ze medelijden met hem. Eleni komt op voor Leander. Werner mist het schaken met André en probeert Valentina te overtuigen een spelletje te spelen met hem.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

