Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 4041

Hildegard adviseert Leander om zijn schuldgevoelens neer te schrijven in een brief. Eleni vindt dat een heel goed idee. Wanneer Leander en Eleni de brief later naar een bijzondere plek brengen, worden ze verrast door onweer en moeten ze de nacht doorbrengen in de hut van Max. 's Nachts wordt Eleni geplaagd door nachtmerries. Alfons raadt Max aan om Günther in te schakelen als advocaat. Günther wil hem helpen, op voorwaarde dat Max een goed woordje voor hem doet bij Vanessa. Valentina heeft hoge verwachtingen van de opleiding tot hotelmanager van het Fürstenhof.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 4042

Eleni besluit niet meer te hopen op een relatie met Leander en ze zoekt troost bij Markus. Hij wil dat Eleni gelukkig is in de liefde en hij besluit het omkoopschandaal aan het licht te brengen. Günther wil een verrassingsfeestje organiseren voor Vanessa. Carolin verbiedt hem echter om naar het feestje te komen. Wanneer hij toch opdaagt, beseft Vanessa dat Günther iedereen gemanipuleerd heeft. Niets lijkt de promotie van Erik tot pr-manager in de weg te staan, maar dat is buiten Werner gerekend.

Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 4043

Noah hoort dat Valentina een verjaardagstaart voor Eleni wil bakken en hij stelt voor om haar te helpen. Hierdoor krijgt Valentina opnieuw hoop. Wanneer ze later Greta's oorring in de kamer van Noah vindt, beseft Valentina echter wat er aan de hand is. Alexandra slaagt erin Markus te overtuigen de omkoping stil te houden. Na de mislukte poging om zijn dochter terug voor zich te winnen, moet Günther onder ogen zien dat hij zijn dochter kwijt is.



Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 4044

Voor de baan van restaurantmanager moeten zowel Erik als Yvonne een praktische proef afleggen. Hoewel Yvonne een betere indruk maakt, geeft Werner de job aan Erik. Valentina vermoedt dat Noah en Greta een affaire hebben. Ze besluit Greta stiekem te volgen. Eleni voelt zich gekwetst nu Leander hun liefde geen nieuwe kans wil geven. Ze komt hierdoor wel dichter bij haar familie te staan. Vanessa vindt de brief van haar vader aan Arthur en ze is geraakt door zijn woorden.

Vrijdag 23 februari 2024 - aflevering 4045

Terwijl Eleni enthousiast plannen maakt voor haar verjaardag, is Leander is een slechte bui. Hij had haar verjaardag graag met haar willen vieren. Yvonne is niet te spreken over het feit dat Erik de job als restaurantmanager gekregen heeft, maar Werner blijft bij zijn beslissing. Valentina heeft het moeilijk om zich professioneel te gedragen in de buurt van Greta, nu ze weet dat zij stiekem een relatie heeft met Noah. Om Vanessa beter te leren kennen, gaat Günther samen met haar en Carolin iets eten.



