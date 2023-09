Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 18 september 2023 - aflevering 3931

Leon merkt dat Josie afstandelijk is en denkt dat haar gedrag iets met Paul te maken heeft. Hij wil een volgende stap zetten en tijdens een etentje met Yvonne en Erik vraagt Leon Josie ten huwelijk. Josie is verrast en moet een moeilijke beslissing nemen. Wanneer Christoph Alexandra opnieuw het hof maakt, duwt ze hem weg. Ze kan Markus niet loslaten omdat ze altijd op hem kan rekenen. Michael is er zeker van dat zijn beslissing de juiste was, maar toch knaagt de situatie aan hem. Hij denkt dat hij niet voorbestemd is om lang gelukkig te zijn met een vrouw. Robert, Alfons en Valentina gaan samen vissen. De mannen vangen niets, maar Valentina heeft meer geluk.



Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 3932

Valentina en Robert krijgen ruzie. Josie maakt het uit met Leon en geeft toe aan haar gevoelens voor Paul. Ze genieten van een nacht samen in de berghut en zijn in de zevende hemel. De volgende ochtend beseft Josie echter dat ze met Leon moet praten. Alexandra wordt opnieuw verscheurd tussen haar gevoelens voor Christoph en haar huwelijk met Markus. Ze probeert te bewijzen dat de liefde tussen hen groot is, maar Christoph spookt constant door haar gedachten. Shirin mag het ziekenhuis bijna verlaten en Gerry besluit het appartement in orde te brengen.



Woensdag 20 september 2023 - aflevering 3933

Alexandra probeert haar huwelijksgeloften te schrijven, maar krijgt niets op papier omdat ze de hele tijd aan Christoph moet denken. Wanneer ze met Markus en Eleni gaat eten, beseft ze hoe belangrijk familie voor haar is. Robert vraagt zijn dochter Valentina om het Fürstenhof een tijdje te verlaten en ze voelt zich gekwetst. Ze pakt boos haar koffers. Wanneer Michael over de ruzie hoort, probeert hij te bemiddelen. Robert beseft dat hij fout was en wil Valentina tegenhouden, maar ze is nergens te vinden. Paul en Leon proberen als volwassen mensen met de nieuwe situatie om te gaan.



Donderdag 21 september 2023 - aflevering 3934

Alexandra verbreekt de relatie met Markus. Hij is geschokt en beseft dat ze bij Christoph wil zijn. Wanneer Markus Christoph tegen het lijf loopt, reageert hij zijn woede af op hem. Vanessa en Carolin willen vrienden blijven en proberen normaal met elkaar om te gaan. Maar bij Vanessa komen haar onderdrukte gevoelens weer naar boven. Gerry beseft dat Shirin het moeilijk heeft alleen thuis en hij besluit bij haar te blijven. Het thema van de chocoladewedstrijd is bekend en enthousiast begint Josie pralines te maken.



Vrijdag 22 september 2023 - aflevering 3935

Josie en Paul gaan samen op zoek naar een ingrediënt voor haar chocolaatjes. Christoph en Alexandra hebben elkaar opnieuw gevonden, maar Alexandra’s dochter Eleni is niet blij met de nieuwe relatie van haar moeder. Ze laat Christoph duidelijk merken dat ze hem niet zal aanvaarden. Wanneer Vanessa hoort dat Carolin gaat verhuizen, is ze teleurgesteld. Ze beseft echter ook dat dit de beste oplossing is voor iedereen.



