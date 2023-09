Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 11 september 2023 - aflevering 3926

Er is een personeelstekort en Paul vraagt Shirin - ondanks haar ontslag - om in te springen. Intussen heeft Alexandra het schoonmaakmiddel omgeruild voor een goedkoper, maar veel agressiever product. Wanneer Shirin hiermee poetst, gebeurt er een ongeluk. Markus ontdekt dat Eleni tijdens de week met Valentina op stap was en keurt het gedrag van zijn dochter niet goed. Hij maakt Robert duidelijk dat hij Valentina geen goed gezelschap vindt voor haar. Het zelfvertrrouwen van Helene krijgt een deuk. Josie ontdekt dat Leon zonder goedkeuring van Michael sterkere pijnstillers heeft gekocht en ze maakt zich zorgen.

Dinsdag 12 september 2023 - aflevering 3927

Shirin vreest dat ze nooit meer zal kunnen zien. Intussen probeert Alexandra het schoonmaakmiddel te doen verdwijnen. Leon gaat zo op in zijn trainingen, dat hij Josie uit het oog verliest. Daar is ze niet blij mee. Paul heeft echter wel aandacht voor haar en dat brengt oude gevoelens naar boven. Alfons keert terug uit Japan. Hij wil Hildegard een traditie tonen die hij daar leerde kennen. Hildegard reageert enthousiast.



Woensdag 13 september 2023 - aflevering 3928

Wanneer Eleni niet terugkeert van een bergwandeling maakt Alexandra zich zorgen. Christoph stelt voor om haar te gaan zoeken. Shirin is nog steeds in het ziekenhuis en het gaat niet goed met haar. Haar vrienden en collega’s proberen haar op te vrolijken. Helene houdt intussen het schoonheidssalon draaiende. Ze besluit haar vaardigheden bij te scholen en gaat op zoek naar een proefkonijn.

Donderdag 14 september 2023 - aflevering 3929

Leon heeft hevige pijn, maar besluit toch mee te doen aan de triatlon. Zijn enige doel is Paul verslaan, want hij voelt dat Paul nog steeds gevoelens heeft voor Josie. Carolin worstelt nog steeds met haar gevoelens voor Vanessa en ze besluit haar gedachten op papier te zetten. Wanneer Michael thuiskomt en ze de papieren wegmoffelt, is Michael achterdochtig. Eleni vertelt Valentina dat Christoph verantwoordelijk is voor de scheiding van haar ouders.



Vrijdag 15 september 2023 - aflevering 3930

Carolin kan de druk niet meer aan en bekent Michael dat ze verliefd geworden is op iemand anders. Ze staat er echter op dat ze samen blijven, maar Michael is in de war. De verjaardag van Markus komt eraan en hij heeft iets speciaals bedacht voor deze dag. Hij wil zijn huwelijksgeloften met Alexandra hernieuwen. Erik wint een mooie som geld en wil een mooi horloge voor zichzelf kopen. Yvonne wil echter dat hij het geld met haar deelt. Robert wil Valentina afleiden van haar verdriet door samen met haar te koken.

