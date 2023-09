Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 4 september 2023 - aflevering 3920

Amy en Toadie vinden een verontrustende boodschap van Zara en trommelen iedereen op om haar zo snel mogelijk te vinden. Een achterdochtige Aaron eist dat David grenzen stelt in zijn vriendschap met Dean en hem niet langer in vertrouwen neemt als het over hun relatie gaat. De stress van hun ruzie drijft David echter opnieuw zover dat hij zijn hart lucht bij Dean.



Dinsdag 5 september 2023 - aflevering 3921

David is razend op Aaron na zijn aanval op Dean. Een gesprek brengt jammer genoeg weinig soelaas en Aaron blijft achterdochtig over de groeiende vriendschap tussen David en zijn collega. Levi concentreert zich opnieuw op het vinden van Gareth. Het valt hem echter op dat Freya zich anders gedraagt. Trapt Levi opnieuw in dezelfde val?



Woensdag 6 september 2023 - aflevering 3922

Nadat Levi een tip heeft ontvangen, slagen Ned en Harlow erin om Gareth op te sporen. Roxy is enthousiast over de aankomende meeting over Montana Marcel's Fashion Week, maar wanneer Terese haar voorstelt om zich tot het team te vervoegen, slaat ze het aanbod af. Kyle vreest dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Paul ontdekt dat de advocaat van Terese het gemunt heeft op zijn vermogen.



Donderdag 7 september 2023 - aflevering 3923

Levi weigert te geloven dat Freya een stalker is. Zij merkt intussen op dat ze in de gaten wordt gehouden door Ned en Harlow. David is overstuur door alle problemen in zijn huwelijk. Dean besluit dat het tijd is om zijn slag te slaan. Amy en Zara vinden elkaar langzaamaan terug. Zal ook Toadie de lucht kunnen klaren met Zara?



Vrijdag 8 september 2023 - aflevering 3924

Nicolette geniet met volle teugen van haar romance met Kiri. Freya is kwaad op Levi wanneer hij haar opbiecht dat Ned en Harlow met Gareth gesproken hebben. Dat hij bovendien twijfelt aan het feit of ze al dan niet een stalker is, kwetst haar en ze besluit afstand te nemen. Levi weet niet meer wie of wat hij moet geloven.



