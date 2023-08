Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 28 augustus 2023 - aflevering 3915

Leon wordt tijdens een training geraakt door vallende stenen en is bewusteloos. Paul merkt niets op en rijdt verder naar huis. Wanneer Leon niet komt opdagen voor een date, gaat Josie langs bij Paul. Samen gaan ze op zoek naar Leon. Wanneer ze hem vinden, bellen ze de hulpdiensten. Leon geeft Paul de schuld van zijn ongeval. Christoph is er zeker van dat Alexandra met hem wil vertrekken en hij wacht op haar. Alexandra twijfelt echter. Werner vraagt Alfons om hoofdportier te worden in het nieuwe pension, maar intussen biedt Robert deze job aan Vanessa aan.



Dinsdag 29 augustus 2023 - aflevering 3916

Het plan van Alexandra en Markus om een vriend het pand achter de rug van de Saalfelds te laten kopen, mislukt. Leon geeft Paul aan bij de politie. Hij wordt ondervraagd en zweert niets te maken te hebben met de loszittende stenen. De politie vindt echter verdachte schoenafdrukken. Carolin worstelt nog steeds met haar gevoelens. Vanessa vindt het jammer dat ze nog steeds geen geld heeft om paardrijlessen te betalen. Max probeert haar te helpen. Helene en André hebben een idee voor het evenement om geld in te zamelen voor de bruiloft van Max en Vanessa.



Woensdag 30 augustus 2023 - aflevering 3917

Carolin stelt voor om Vanessa paardrijles te geven en na even twijfelen, gaat Vanessa toch akkoord. De les verloopt goed en de vriendschap tussen de twee vrouwen bloeit weer op. Wanneer ze elkaar op de daaropvolgende picknick per ongeluk aanraken, schrikt Vanessa van haar gevoelens. Wanneer de politie Paul confronteert met de voetafdruk, beseft hij dat hij onbewust het ongeval van Leon veroorzaakt heeft. In de hoop van Markus af te geraken, vertelt Christoph Robert en Werner de waarheid over het plan van de Schwarzbachs. Tijdens het plannen van het speeddate-evenement, besluit André Helene stiekem ook in te schrijven.



Donderdag 31 augustus 2023 - aflevering 3918

Josie is overtuigd van de onschuld van Paul en ze weigert tegen hem te getuigen. Leon beseft dat Josie loyaal is tegenover Paul en is bang om haar kwijt te geraken. Hij neemt een beslissing. Wanneer Shirin hoort dat een bekende Bollywood-actrice naar het Fürstenhof zal komen, ziet ze een geweldige kans. Vanessa voelt zich overweldigd door de kus met Carolin en ze geeft haar de schuld. Carolin denkt dat Vanessa bang is om haar gevoelens te uiten. Markus is bang dat Christoph zijn plannen zal blijven dwarsbomen.



Vrijdag 1 september 2023 - aflevering 3919

Hoewel Carolin het steeds moeilijker vindt om bij Michael te zijn, wil ze haar relatie en aanstaande huwelijk niet opgeven. Wanneer Leon de klacht tegen Paul intrekt, bedankt Paul Josie voor haar vertrouwen. Leon is echter nog steeds gedreven om Paul bij de triatlon te verslaan. Shirin slaagt erin Dayita uit te nodigen in haar schoonheidssalon. Dayita hoort over Gerry’s golftalent en vraagt haar om met haar te gaan golfen. Net op het moment dat Shirin haar in het salon verwacht. Alexandra doet er alles aan opdat Robert en Werner de beweringen van Christoph niet zouden geloven.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

