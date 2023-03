Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 3795

Robert wil Lia afleiden van de situatie met Ariane en plant een romantische wandeling. Het loopt mis wanneer ze worden aangevallen door wilde zwijnen. Josie beschuldigt Constanze ervan haar taart verpest te hebben. In het bijzijn van Paul beweert ze dat het een ongelukje was. Yvonne krijgt onverwacht de kans om met Christoph naar een event te gaan. De familie Sonnbichler maakt zich zorgen omdat varkentje Chantal niet wil eten.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 3796

Henning wil zijn verjaardag niet vieren omdat dit pijnlijke herinneringen aan zijn overleden zus Manuela naar boven brengt. Paul wordt opnieuw geconfronteerd met zijn schuldgevoel. Hij vraagt advies aan Christoph die Josie wil confronteren. Christoph verrast Yvonne met een nieuwe jurk en bijpassende oorbellen, zodat ze toch samen naar het bal kunnen gaan. André nodigt Bettina uit voor een brunch in de schuur.

Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 3797

Henning is woedend wanneer hij verneemt dat Paul verantwoordelijk is voor de dood van zijn zus. Hij wil Constanze zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Lia en Robert zijn dolgelukkig en beginnen meteen met het plannen van hun bruiloft. Erik en Christoph vragen zich af hoe Ariane op dit nieuws zal reageren. Bettina geeft André een geloofwaardige verklaring voor haar leugen. Rosalie laat zich echter niet misleiden.

Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 3798

Max voelt zich comfortabel in zijn rol als plaatsvervangende vader en wil het beste voor de kleine Anton. Wanneer zijn biologische moeder Sina plots opduikt in het Fürstenhof en spijt heeft van haar gedrag, zijn Max en Vanessa stomverbaasd. Hoewel Henning op het nippertje gered wordt door Paul, verandert dat niets aan zijn woede tegenover hem. Hij geeft Paul de gelegenheid om Constanze de waarheid op te biechten, en ze is geschokt. Omdat Christoph zijn plannen voor een nieuwe hotelketen werden gedwarsboomd, gaat hij op zoek naar een alternatief.

Vrijdag 17 maart 2023 - aflevering 3799

Josie is vastbesloten haar opleiding met succes af te ronden, maar de combinatie met haar job blijkt heel zwaar. Door de vermoeidheid maakt ze een fout die ernstige gevolgen heeft. Constanze besluit Paul te vergeven, hij was tenslotte nog maar een kleine jongen toen het drama zich voordeed. Henning is stomverbaasd en wil niets meer met haar te maken hebben. Lia en Robert genieten van hun geluk. Vanessa maakt Max duidelijk dat hij Anton niet bij zijn echte moeder weg kan houden.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!