Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 26 december 2022 - aflevering 3740

Gerry heeft een boodschap in een fles voor Shirin. Wanneer zij deze fles vindt bij de fontein, blijkt de brief onleesbaar door het water. Robert vreest dat Ariane gek wordt en hij stuurt haar naar Michael. Ariana denkt dat iemand haar medicijnen heeft toegediend en ze laat haar bloed onderzoeken. Constanze wil liever als advocaat werken in plaats van juridisch adviseur van Christoph en ze gaat in het buitenland op zoek naar een baan. Selina is daar niet zo blij mee.

Dinsdag 27 december 2022 - aflevering 3741

Lia komt terug van haar reis en maakt zich zorgen wanneer ze hoort over de breuk tussen Werner en Robert. Wat later ontmoet ze Ariane en Robert en ze dringt er bij Robert op aan zich te verzoenen met zijn vader. Michael neemt zich voor om meer te sporten en gezonder te eten. Rosalie stelt voor om samen yoga te doen. Wanneer Michael hiermee instemt, moet André lachen.

Woensdag 28 december 2022 - aflevering 3742

Bij het meer hoort Ariane stemmen. Wanneer ze luidsprekers vindt, weet ze dat iemand haar voor de gek wil houden. Wanneer Christoph dan ook nog eens plots opduikt, verdenkt ze hem meteen. Vanessa komt terug van haar trainingskamp en Max maakt haar duidelijk dat hij haar erg gemist heeft. Vanessa doet alsof het haar niets kan schelen, maar tegen Alfons en Hildegard geeft ze toe dat ze Max ook gemist heeft. Henning verwacht een verontschuldiiging van Shirin.

Donderdag 29 december 2022 - aflevering 3743

Ariane wordt 's avonds naar de berghut geroepen. Daar wacht haar de boodschap dat zij en Robert hun hotelaandelen moeten verkopen, anders zullen ze in de gevangenis belanden. De volgende ochtend beseft Ariane plots wie er achter de psychologische terreur zit. Vanessa krijgt een telefoontje van haar coach Robin, die van streek is. Shirin is blij dat Henning inziet dat hij fout was.

Vrijdag 30 december 2022 - aflevering 3744

Ariane is verbaasd wanneer ze beseft dat Christoph zijn plannen al weken aan het voorbereiden is. Robert merkt dat er iets mis is en hij vraagt Ariane om meer uitleg. Michael en Rosalie nodigen Henning uit voor een spelletje frisbee, maar al snel ergert Michael zich. Gerry begrijpt niet waarom iedereen alles altijd zo moeilijk maakt. Hij richt zich tot Alfons, maar die kan ook geen antwoord geven op zijn vraag.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!