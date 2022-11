Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 14 november 2022 - aflevering 3710

Hollywoodster Dexter Torrence komt naar Bichlheim en brengt eerst een bezoek aan zijn vrienden Hildegard en Alfons. De volgende dag trekt Dexter te paard het bos in om een filmscène te oefenen. Maja en Florian doen wat later een akelige ontdekking. Robert wijst de toenaderingspogingen van Ariane af. Intussen vindt Lia onderdak bij Rosalie. Christoph laat Shirin wat bijverdienen in de golfclub. Ze hoopt ook op financiële steun van haar ouders. Robert vervangt Hildegard in de keuken, zodat ze met Alfons en Dexter naar het zomerfeest kan.

Dinsdag 15 november 2022 - aflevering 3711

Michael geeft Lia onderdak en probeert haar te overtuigen om zich vrijwillig te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Wat later vindt Ariane Lia in de schuur en ze doet haar een voorstel. Maja en Florian zijn stomverbaasd dat Dexter Torrence een kampvuur wil maken, midden in het bos en zo een bosbrand riskeert. Gerry is grote fan van Dexter, dus regelt Alfons een ontmoeting. Shirin vraagt Selena om financieel advies.

Woensdag 16 november 2022 - aflevering 3712

Selena geeft Shirin niet veel hoop op een lening bij de bank. Gerry komt dit te weten en met de hulp van Erik tekent hij een koopcontract voor het schoonheidssalon. Hij kan het pand pas kopen nadat hij het golftoernooi gewonnen heeft. Robert besluit afstand te houden van Lia, zodat zij tot rust kan komen. Hij vraagt Ariane om een oogje op haar te houden. Florian en Dexter Torrence ontdekken hun gedeelde passie voor natuurparken. Lia brengt een rustige avond door bij de familie Sonnbichler. Ze vertelt hen hoe dankbaar ze Ariane is voor alle hulp, maar Alfons kan zijn mening niet voor zich houden.

Donderdag 17 november 2022 - aflevering 3713

Alfons en Hildegard plannen een feest om hun huwelijksverjaardag te vieren. Alfons wil Hildegard verrassen met een speciaal cadeau. Gerry is ervan overtuigd dat hij Dexter Torrence niet kan verslaan op het golftoernooi. Hij maakt zich zorgen, want zonder het prijzengeld kan hij het schoonheidssalon niet kopen voor Shirin. Lia en Werner zijn Ariane dankbaar voor haar hulp, maar Rosalie en Christoph blijven sceptisch.

Vrijdag 18 november 2022 - aflevering 3714

Door een anonieme tip moet Florian zijn plannen voor een wildpark stopzetten. Maja krijgt slecht nieuws. André verzekert Alfons dat het juwelenzakje al leeg was toen hij het vond, maar Alfons gelooft hem niet. Wanneer ze ruzie maken, komt Hildegard tussenbeide. Max overtuigt Gerry om het koopcontract voor het schoonheidssalon op te zeggen. Hij wil ook niet dat Gerry deelneemt aan het golftoernooi om indruk te kunnen maken op Shirin. Ariane krijgt nieuws dat haar plannen kan dwarsbomen.

