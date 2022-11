Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 7 november 2022 - aflevering 3705

Wanneer Hannes Maja wil kussen, houdt ze hem tegen. Hannes blijft echter vertrouwen hebben. Wanneer Hannes later tegen Florian zegt dat hij met Maja geslapen heeft, neemt Florian ontslag en hij vertrekt zonder afscheid te nemen. Ariane is blij dat Lia zich de momenten vlak voor en na het ongeval niet kan herinneren. Omdat er geen remsporen zijn op de plaats van het ongeval, denkt Werner dat Lia zelfmoord wou plegen. Max wil niet dat Gerry opnieuw golf speelt. Gerry wil geen problemen met zijn broer en gaat akkoord.

Dinsdag 8 november 2022 - aflevering 3706

Lia zegt dat ze helemaal geen zelfmoord wou plegen. Robert gelooft haar niet, hij maakt zich zorgen en stelt zijn vertrek opnieuw uit. Maja en Florian zijn terug samen. Florian moet echter naar de Verenigde Staten voor zijn nieuwe job en hij wil Maja meenemen. Maja heeft haar twijfels over de verhuis. Hildegard is erg blij dat André een tweede ster heeft. Gerry is blij dat hij toch mag blijven golfen. Bovendien kan hij de kamer van Florian huren.

Woensdag 9 november 2022 - aflevering 3707

Erik wil Gerry helpen bij zijn examen en is bereid om daar ver voor te gaan. Werner vindt een bewusteloze Lia en haar maag wordt leeggepompt. Wanneer ze terug wakker is, beweert ze dat ze helemaal geen pillen genomen heeft. Niemand gelooft haar, behalve Rosalie. Maja en Florian hebben allebei hun job opgezegd en zijn klaar om naar de Verenigde Staten te verhuizen. Maar dan krijgt Florian slecht nieuws. Hildegard wil weten waarom Alfons en zij niet uitgenodigd waren op een buurtfeest.

Donderdag 10 november 2022 - aflevering 3708

Robert en Michael slagen erin om Lia te overtuigen een psychiatrisch onderzoek te ondergaan. Het resultaat van het onderzoek is niet goed: ze moet meteen opgenomen worden in het ziekenhuis. Omdat Gerry niet wist dat Max en Erik het examen probeerden te manipuleren, besluit Werner hem toch een kans te geven. Gerry gaat dit vieren met Vanessa, Florian en Maja. Hij is ontroerd dat iedereen zo blij voor hem is en heeft voor het eerst het gevoel dat hij echt vrienden heeft.

Vrijdag 11 november 2022 - aflevering 3709

Rosalie helpt Lia met het zoeken van een schuilplaats, maar ze beseffen niet dat Ariane hen in de gaten houdt. Wanneer Robert Lia toch vindt, probeert hij haar te overtuigen om terug naar de psychiatrische inrichting te gaan. Lia raakt in paniek en slaat opnieuw op de vlucht. Erik geeft Florian en Maja kaartjes voor een wildpark en daar krijgen ze een briljant idee. Gerry is tijdens de golftraining in topvorm en is ervan overtuigd dat dit door de geluksbrenger van Shirin komt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

