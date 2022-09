Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 26 september 2022 - aflevering 3675

Gerry hoopt kans te maken bij Shirin en Erik geeft hem tips. Hannes is op zoek naar fondsen voor het onderzoek van professor Berthold.

Dinsdag 27 september 2022 - aflevering 3676

Lia staat plots oog in oog met haar ex-vriend Patrick. Robert denkt dat Patrick via Lia een baan in het Fürstenhof probeert te krijgen en maakt hem meteen duidelijk dat dit niet zal gebeuren.

Woensdag 28 september 2022 - aflevering 3677

Florian is van plan om een verrassingsfeestje te geven in de alpenhut voor de verjaardag van Erik. Hoewel Maja eigenlijk zou moeten studeren, besluit ze Florian te helpen bij de organisatie.

Donderdag 29 september 2022 - aflevering 3678

Lia krijgt 's nachts romantische berichtjes van Patrick. Ariane spoort Robert aan om Patrick weg te sturen uit het hotel, maar hij krijgt hierdoor ruzie met Lia.

Vrijdag 30 september 2022 - aflevering 3679

Maja helpt Gerry bij het inpakken van een cadeautje voor Erik. Gerry wil ook samen met Shirin een liedje zingen voor Eriks verjaardag. Shirin stemt toe.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

