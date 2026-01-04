Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 4 januari 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 5 januari 2026 – aflevering 9304
Aaron staat voor een keuze. Nicolette kampt met nieuwe gevoelens en Nell brengt vreselijk nieuws.


Dinsdag 6 januari 2026 – aflevering 9305
Nicolette houdt het binnen de familie. JJ en Nell krijgen met een nieuwe situatie te maken. Terese is op haar hoede voor de nieuwste telg van de familie Robinson.

Woensdag 7 januari 2026 – aflevering 9306
De spanningen in Ramsay Street lopen verder op wanneer geheimen aan het licht dreigen te komen en relaties onder druk komen te staan.

Donderdag 8 januari 2026 – aflevering 9307
Susan vecht om haar kostwinning te behouden. Twee bewoners gaan te ver en Terese geeft zich over.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

