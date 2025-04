Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 14 april 2025 - aflevering 9152

Cara komt thuis van het ziekenhuis, maar weigert het rustig aan te doen. Jane en Shane praten bij en Paul helpt Terese omgaan met de afwijzing van de bewoners.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 9153

Leo neemt het heft in eigen handen als hij ziet hoeveel moeite Krista doet. Cara verbergt hoeveel pijn ze heeft. Jane en Shane proberen erachter te komen wat hun liaison betekende.



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 9154

Leo houdt de ware reden voor Sebs vertrek voor Krista verborgen. Cara wordt teruggebracht naar de operatiekamer. Toadie keert onverwacht terug om Terese te zien en Byrons jaloezie neemt toe.



Donderdag 17 april 2025 - aflevering 9155

Nell is verbaasd over Toadies redenen om in Erinsborough te zijn. Nieuwkomer Yaz Shields vraagt ​​steun voor haar Light Up-evenement en Cara houdt zich groot voor haar hysterectomie.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

