Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 10 februari 2025 - aflevering 9116

Holly's aankoop van een auto zorgt voor meer confrontaties dan ze had gedacht. Felix' poging om te helpen bij Eirini Rising leidt tot conflicten met Cara en Remi. Byron weet niet zeker of hij iemand moet vertellen dat hij Wendy met Quinn heeft gezien.



Dinsdag 11 februari 2025 - aflevering 9117

Emoties lopen hoog op, wanneer Ramsay Street op het punt staat een bewoner te verliezen. Holly maakt zich zorgen over een sinister berichtje. JJ en Nell hebben een afscheidsdate en Terese kan niet omgaan met het vertrek van Toadie.



Woensdag 12 februari 2025 - aflevering 9118

Toadie neemt afscheid van Ramsay Street. Holly's geldproblemen worden steeds serieuzer. Krista is nog steeds bezig met het plannen van haar mannelijke stripshow.



Donderdag 13 februari 2025 - aflevering 9119

Er is een gijzeling in de Waterhole, waar een angstaanjagende impasse ontstaat. Nicolette worstelt met haar nieuwe verantwoordelijkheden in de koffieshop. En de verblijfplaats van Wendy baart zorgen.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!