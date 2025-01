Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 20 januari 2025 - aflevering 9104

Terwijl Wendy haar slechte keuzes met Quinn betreurt, geeft Andrew toe dat hij misschien iets te fel heeft gereageerd. Ze zijn openhartig over hun problemen en proberen aan hun relatie te werken. JJ en Nell besluiten ondertussen hun nieuwe relatie geheim te houden. Mackenzie's onbedoelde aanzoek zorgt voor ongemakkelijkheid tussen haar en Haz.



Dinsdag 21 januari 2025 - aflevering 9105

Terese stort zich op haar werk en staat erop om de taken van Harold, Susan en Karl over te nemen, terwijl zij haar juist aanmoedigen om tijd voor haarzelf te nemen. De familie Kennedy bijt op hun tong, wanneer Terese hun werk aan het intergenerationele fitnessprogramma van Eirini Rising verwerpt en helemaal opnieuw wil beginnen. Ondertussen krijgt Paul een grote hoeveelheid bloemstukken aangeboden voor een klein bedrag en besluit ze aan Terese te schenken. Susan is wantrouwend naar het gebaar, maar Terese zoekt Paul op om haar dankbaarheid te uiten voor zijn vriendschap. Op het werkfront vreest Paul dat Krista te veel hooi op haar vork neemt en adviseert haar het rustiger aan te doen. Maar Krista weigert en beweert dat zij en Paul nu gelijkwaardige managers zijn. Mackenzie en Haz kondigen hun verloving en verhuisplannen aan.



Woensdag 22 januari 2025 - aflevering 9106

De plannen van Mackenzie en Haz stuiten op een obstakel met betrekking tot Trevor. Cara is nerveus op de dag van haar disciplinaire hoorzitting. Holly beseft dat ze haar geld moet verplaatsen. Remi krijgt een dringend telefoontje van het ziekenhuis.



Donderdag 23 januari 2025 - aflevering 9107

Remi is geschokt als ze ontdekt dat Felix haar patiënt is en zij en Cara staan ​​voor een dilemma over Felix' aanwezigheid in het ziekenhuis. Sadie gaat naar Krista voor een baan bij Lassiters, maar Paul is kritisch. Nell is in dubio over Toadie en Terese.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

