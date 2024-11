Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

De restart van 'Neighbours' is intussen al enige tijd onderweg. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent heel wat nieuwe verhalen en intriges. Ook nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 4 november 2024 - aflevering 9060

Byron en Sam verrassen Jane als ze op zoek gaat naar een trouwjurk. Een golf van gebeurtenissen houdt het personeel en de bewoners van Eirini Rising in de greep. JJ probeert te beslissen hoe ze de situatie met Nell moet aanpakken en maakt uiteindelijk een onbaatzuchtige beslissing.



Dinsdag 5 november 2024 - aflevering 9061

Susan maakt zich zorgen over haar sterfelijkheid. Mackenzie, Byron en Haz zijn moedeloos als nr. 32 te koop staat en worden gedwongen creatief na te denken. Nicolette trekt Janes toewijding in twijfel door haar gebrek aan enthousiasme voor de bruiloft.

Woensdag 6 november 2024 - aflevering 9062

Vic wordt beschuldigd van diefstal. Aaron overweegt een bod te doen op nr. 32. Holly gaat naar de plaats van de tweede vergiftiging om bewijsmateriaal te verzamelen.



Donderdag 7 november 2024 - aflevering 9063

Aaron begint te twijfelen over het kopen van nummer 32 van Leo. Holly wordt aangeklaagd nadat ze Liv heeft aangevallen. Terese zit in over de problemen van Eirini Rising.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

