Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 5 augustus 2024 - aflevering 9008

Felix doet een bekentenis aan zijn broer. Krista voelt zich sterk na een reeks overwinningen. Paul probeert zijn weg terug te vinden naar Leo.



Dinsdag 6 augustus 2024 - aflevering 9009

Chelsea voelt zich bedreigd en zet haar pogingen voort om zwanger te raken van Paul. Mackenzie nomineert Haz voor een kleine ondernemingsprijs. Toadie maakt een groots gebaar in een wanhopige poging om Terese terug te winnen.

Woensdag 7 augustus 2024 - aflevering 9010

Toadie staat op een tweesprong. Haz is het slachtoffer van vandalisme, wanneer de koffiebar vernield wordt. Melanie en Nell hebben opnieuw ruzie, terwijl de buren hun krachten bundelen om Haz te helpen.

Donderdag 8 augustus 2024 - aflevering 9011

Felix wordt in een hoek gedreven, wanneer Andrew naar zijn alibi vraagt in verband met de inbraak. Wendy belandt in een ongemakkelijke situatie. Haz verbergt iets over de inbraak van de koffiebar.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!