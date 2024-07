Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 15 juli 2024 - aflevering 8996

Andrew en Wendy overwegen of ze zijn broer Felix in huis moeten nemen. De sfeer blijft gespannen tussen Toadie en Terese. Mackenzie en Holly doen een ontdekking over Sadie, wanneer de jongeren een avondje uitgaan.



Dinsdag 16 juli 2024 - aflevering 8997

Andrew en Wendy besluiten Felix te helpen met zijn voorwaardelijke vrijlating. Sadie heeft iemand op het oog. JJ zit in de problemen, wanneer hij vreest dat Slade wraak wil nemen.

Woensdag 17 juli 2024 - aflevering 8998

Krista is geschokt als ze ontdekt dat Chelsea de leiding heeft over Lassiters. JJ wordt overspoeld door emoties en maakt een slechte beslissing. Nicolette worstelt met haar wrok.

Donderdag 18 juli 2024 - aflevering 8999

Chelsea zorgt ervoor dat zij de leiding blijft houden over Lassiters. Andrew onderzoekt hoe het mes op de school terecht is gekomen. Aaron keert terug en krijgt een kille ontvangst van Nicolette.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.