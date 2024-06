Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder mekaar. En uiteindelijk komt alles (meestal) goed. Benieuwd? Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 8976

Nieuwkomer Chelsea probeert haar geheime agenda verborgen te houden. Karl probeert Melanie van gedachten te laten veranderen over haar impulsieve beslissing om te vertrekken. Haz ontmoet eindelijk Alyssa.

Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 8977

Haz voelt zich verloren zonder Trevor. Chelsea weet JJ te overtuigen om een beslissing te nemen, terwijl haar pop-upstalletje tot een confrontatie tussen Paul en Krista leidt. Nicolette spoort Sasha op.



Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 8978

Nicolette is gespannen na nog meer bedreigingen van Veronica. Paul is woedend als hij erachter komt dat Krista zwanger is en doet een strategische zet. Mackenzie bedenkt een manier om Haz en Trevor te herenigen.



Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 8979

Melanie gaat opnieuw uit met haar fruitleverancier. Haz en Mackenzie proberen de regels van hun nieuwe relatie te bepalen. David en Aaron besteden een avond aan het plannen van hun toekomst.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

