Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 13 november 2023 - aflevering 8846

Kiri verontschuldigt zich bij Glen wanneer ze ontdekt dat het Terese was die Alan ingelicht heeft en niet hij. Barbara vertrekt terug naar huis om haar huwelijk te redden. Kiri ziet een confrontatie met Alan nog niet zitten en besluit in Erinsborough te blijven. Susan, Karl en Mackenzie proberen ervoor te zorgen dat Hendrix niet te veel geconfronteerd wordt met de Rodwells. Zara probeert het goed te maken met Sadie. Wendy nodigt de buren uit voor een barbecue.



Dinsdag 14 november 2023 - aflevering 8847

Corey blijft Harlow drogeren, manipuleren en isoleren van iedereen die haar lief is. Harlow zelf heeft geen flauw benul van zijn slechte intenties. Het nieuws over Hendrix verspreidt zich als een lopend vuurtje door Ramsay Street. Levi helpt Hendrix om zijn emoties een plaats te geven. Nu zijn geheim bekend is, wordt het tijd voor Hendrix om ook zijn familie in te lichten. Na de gebeurtenissen op de barbecue overwegen de Rodwells om te verhuizen. Maar kunnen ze zich dat wel veroorloven? Woensdag 15 november 2023 - aflevering 8848

Amy dwarsboomt de date van Melanie en Toadie. Het komt bovendien tot een aanvaring wanneer ze het herontwerp van Melanie maar niets vindt en Toadie de kant van Amy kiest. Wanneer Freya en Levi elkaar tegen het lijf lopen, laait de chemie van weleer weer op. Corey vreest dat David hem door heeft. Om te voorkomen dat David zijn plannen dwarsboomt, zet hij Harlow tegen haar nonkel op. Door de drugs vervreemdt Harlow steeds meer van haar familie en vrienden.

Donderdag 16 november - aflevering 8849

Er heerst een ongemakkelijke sfeer op de wijngaard. Glen wil er zijn voor Kiri, maar weet alleen niet goed hoe. Kiri zelf overweegt intussen om haar job op te geven en Erinsborough te verlaten. Glen voelt zich verantwoordelijk en probeert haar op andere gedachten te brengen. Corey heeft Harlow volledig in zijn macht, maar David is nog steeds achterdochtig. Zijn nieuwsgierigheid en het onderzoek van Chloe naar de gebeurtenissen op Fashion Week doen Corey beslissen om Harlow mee te nemen op een weekendje weg. Vrijdag 17 november 2023 - aflevering 8850

Terese en Paul bespreken hun scheiding. Al gauw wordt duidelijk dat hij niet van plan is om het haar gemakkelijk te maken. Wanneer Terese meer aandelen in Lassiters vraagt, reageert Paul dan ook woedend. Zijn diagnose en de reacties van vrienden en familie hebben Hendrix emotioneel compleet uitgeput. Om samen met Mackenzie ten volle te kunnen genieten van hun trip naar Sydney, besluit Hendrix zijn familie daar nog niets over zijn aandoening te vertellen. Kiri zoekt steun bij Chloe.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!