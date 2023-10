Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 2 oktober 2023 - aflevering 8816

Het feit dat Ishani bij Chloe intrekt, baart Nicolette zorgen. Chloe licht haar intussen in over haar verleden met Nicolette. David adviseert Leo om een punt te zetten achter zijn affaire met Montana, maar Leo ontdekt aan den lijve dat Montana geen dame is tegen wie je zomaar nee zegt. Met de steun van Curtis besluit Shannon een gehoortest af te leggen. Niets lijkt Levi en Freya nu nog in de weg te staan, tot David een angstaanjagend anoniem briefje op zijn bureau aantreft.



Dinsdag 3 oktober 2023 - aflevering 8817

David vreest dat het briefje op zijn bureau erop wijst dat iemand op de hoogte is van wat hij en Freya met Gareth hebben gedaan. Freya biecht hem op dat ze Emma mogelijks een beetje achterdochtig heeft gemaakt. David vermoedt dat Sheila de dader is en bestookt haar met vragen. Hoewel niets hun verlies kan compenseren, besluiten Roxy en Kyle in te gaan op het voorstel van de vruchtbaarheidskliniek.

Woensdag 4 oktober 2023 - aflevering 8818

Ned kan zijn frustraties niet langer verbergen wanneer Amy overweegt om het busje te verkopen om haar deelname aan Fashion Week te financieren. Hoe kan hij in godsnaam een gezin stichten met iemand die zo ondoordacht door het leven gaat? Sheila roept de hulp in van Terese om Roxy en Kyle te overtuigen in Erinsborough te blijven.



Donderdag 5 oktober - aflevering 8819

Dankzij Gemma ontdekt Roxy dat ze zwanger is. Kyle is in de wolken. Het koppel is helemaal klaar om een nieuwe start te maken in Darwin. Paul gaat in de tegenaanval wanneer hij de waarheid ontdekt over de overeenkomst tussen Leo en Montana. Toadie, Melanie en Susan zijn onder de indruk van het appartement van Clive. Karl beseft dat hij een tandje zal moeten bijsteken, willen hij en Susan ten volle kunnen genieten van hun pensioen.

Vrijdag 6 oktober 2023 - aflevering 8820

Het schuldgevoel weegt zwaar op David en zijn paranoia neemt alleen nog maar toe wanneer hij opnieuw een dreigbriefje ontvangt. Freya wil actie ondernemen, maar weet niet waar ze moet beginnen aangezien ze geen enkel aanknopingspunt hebben over wie de dreigbrieven schrijft. Karl gaat op zoek naar een goede investering en kruist het pad van Montana. Paul bereikt het omgekeerde van wat hij voor ogen had.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

