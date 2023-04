Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 1 mei 2023 - aflevering 8708

Amy is opgetogen want ze gaat eindelijk verhuizen. Haar eerste nacht in het appartement verloopt echter anders dan verwacht. Toadie is onder de indruk wanneer Melanie een nogal gênante vraag van Nell op gepaste wijze weet te beantwoorden. Mackenzie brengt Karl en Susan op de hoogte van de beslissing van Hendrix om te stoppen met school. Samen proberen ze hem op andere gedachten te brengen, wat hem alleen nog maar meer stress oplevert. Om zijn gedachten te verzetten vraagt hij Roxy mee uit. Hun avondje uit eindigt echter in mineur voor Roxy.

Dinsdag 2 mei 2023 - aflevering 8709

Roxy houdt een verzwikte enkel over aan haar val. Kyle en Mackenzie zijn allesbehalve opgezet met het gedrag van Hendrix. Die laatste voelt zich schuldig en breekt in het bijzijn van Kyle. Hij biecht aan Kyle op waarom hij zich de laatste tijd zo misdragen heeft. Karl beschuldigt Melanie van een leugen. Levi en Ned voelen zich schuldig nadat ze Amy geen gezelschap hebben gehouden op haar eerste avond in haar appartement. Ze plannen een housewarming om het goed te maken. Woensdag 3 mei 2023 - aflevering 8710

Sheila kan nog steeds niet om met de hele driehoeksverhouding tussen Amy, Ned en Levi. Terese babysit op Abigail, maar moet eigenlijk dringen naar The Waterhole om een probleem op te lossen. Aaron en David bieden aan om op Abigail te passen, maar dat wordt hen niet in dank afgenomen door Britney en Leo. Donderdag 4 mei 2023 - aflevering 8711

Aaron en David zijn opgelucht te horen dat Nicolette haar intrek zal nemen in nummer 32. Het goede nieuws doet hen deugd nadat Leo, Britney en Abigail hun vertrek aankondigden. Nicolette maakt Chloe duidelijk waar het op staat wanneer ze opmerkt dat Chloe haar verlovingsring draagt. Paul denkt Terese opnieuw voor zich te kunnen winnen door Jesse uit te nodigen, maar hij krijgt niet de reactie die hij had verwacht. Vrijdag 5 mei 2023 - Geen uitzending

Blåkläder Darts Open 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!