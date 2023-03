Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 8683

Sheila kan de keuze van Levi op relationeel vlak niet begrijpen en probeert hem op andere gedachten te brengen. Terese voelt zich onder druk gezet door Shay om akkoord te gaan met het voorstel van Quill. Paul probeert te voorkomen dat Jane op zoek gaat naar Nicolette, maar ontdekt tot zijn ontsteltenis dat ze een privédetective heeft ingeschakeld.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 8684

Jane is de wanhoop nabij wanneer de privédetective haar vertelt dat Nicolette zogezegd naar Amerika is gevlucht, maar verder onvindbaar is. Paul probeert haar vervolgens te overtuigen om de zoektocht naar haar dochter te staken. Het verleden van Melanie blijft niet zonder gevolgen voor Toadie.

Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 8685

Sheila wil de verjaardag van Levi vieren met een barbecue. Iedereen is verrast wanneer blijkt dat ze ook Ned en Amy heeft uitgenodigd. Rose Walker keert terug naar Erinsborough. Ze is vastberaden om de goede naam van Toadie te herstellen. Maar is dat de enige reden van haar terugkeer?

Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 8686

Rose probeert Toadie te laten inzien dat hij iemand beter verdient dan Melanie. Die laatste voelt zich intussen aan de kant geschoven wanneer Toadie heel wat tijd met Rose spendeert. Terese schakelt Harlow in voor een intern onderzoek in Lassiters. Haar aanpak zorgt echter voor stress bij het personeel en Chloe wijst haar terecht. Amy plant een rendez-vous met Ned, maar stuurt haar bericht per ongeluk naar Levi.

Vrijdag 31 maart 2023 - aflevering 8687

Toadie zit tussen twee vuren wanneer Rose Melanie beschuldigt van vandalisme aan haar wagen. Wie spreekt er de waarheid? Paul grijpt in wanneer Harlow twijfelt aan haar toekomst bij Lassiters en creëert speciaal voor haar een nieuwe functie. Dat is dik tegen de zin van Chloe.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.



