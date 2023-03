Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 20 maart 2023 - aflevering 8678

Ned en Levi willen geen losse afspraakjes meer met Amy en dus staat ze voor een moeilijke beslissing. Toadie eist antwoorden van Melanie. Mackenzie doet een ontdekking die de relatie van Toadie en Melanie nog meer onder druk zal zetten.

Dinsdag 21 maart 2023 - aflevering 8679

Ondanks pogingen van Melanie om Toadie te overtuigen van haar gevoelens voor hem, baren haar vele romantische escapades uit het verleden hem zorgen. David zet zijn carrière op het spel om Nicolette te vinden. Amy, Levi en Ned stellen enkele grondregels op voor hun polyamoreuze relatie. Woensdag 22 maart 2023 - aflevering 8680

De verdwijning van Nicolette weegt zwaar door bij Aaron en David. Na een harde woordenwisseling met Aaron stort David compleet in bij Terese. Paul vliegt naar Canberra in de hoop er Nicolette te vinden. Een tip van Audrey brengt hem om het juiste spoor. Donderdag 23 maart 2023 - aflevering 8681

Paul ontdekt dat Nicolette bevallen is en eist om zijn kleindochter te zien, maar zij weigert. Maar Paul wil het hier niet zomaar bij laten en speelt zijn grootste troef uit. Leo probeert de band met David aan te halen. Chloe voelt zich buitengesloten door Harlow. Vrijdag 24 maart 2023 - aflevering 8682

Aaron en David zijn compleet overweldigd wanneer Paul opdaagt met baby Isla. Jane keert terug uit Queensland. Ze is teleurgesteld dat niemand zich nog vragen lijkt te stellen bij het vertrek van Nicolette. Ze stort haar hart uit bij Paul, onwetende dat hij eigenlijk verantwoordelijk is voor haar verdriet. En ook Chloe is overstuur wanneer blijkt dat Nicolette enkel brieven heeft geschreven voor Aaron, David en Jane. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

