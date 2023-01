Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 9 januari 2023 - aflevering 8629

Chloe vangt een glimp op van een gesprek tussen Levi en Harlow. Ze trekt haar conclusies en deelt haar vermoedens met Sheila en Mackenzie. Angela probeert Susan zwart te maken op school. Karl grijpt in wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen. Hendrix ziet op tegen de rijlessen met Karl, maar is aangenaam verrast wanneer Karl met enkele praktische tips op de proppen komt.

Dinsdag 10 januari 2023 - aflevering 8630

Toadie is kwaad op Melanie nadat ze door haar gekibbel met Angela Hugo in gevaar bracht. Melanie schaamt zich voor haar gedrag en wil een punt zetten achter hun relatie. Terese en Paul zetten Amy onder druk om de Flamingo Bar ook tijdens de winter rendabel te houden. Het geduld van Nicolette raakt stilaan op en ze wil Clive zo snel mogelijk buiten hebben. Jane daarentegen heeft hem liever nog wat langer in haar buurt. Woensdag 11 januari 2023 - aflevering 8631

Amy probeert Roxy een betere werkethiek bij te brengen, maar dat dreigt zich tegen haar te keren. Levi probeert zijn gedachten te verzetten en focust zich op het sporten. Amy vraagt hem als model voor haar fotoshoot. Toadie denkt na over zijn toekomst. Donderdag 12 januari 2023 - aflevering 8632

Levi mag het ziekenhuis verlaten, maar Sheila en Kyle zijn er niet gerust in. Na een uitbrander van Kyle, beseft Roxy dat ze te ver is gegaan in haar vendetta tegen Amy. Maar zal ze haar jaloezie aan de kant kunnen schuiven? Yashvi en Ned beseffen dat ze hun relatie een boost moeten geven. Vrijdag 13 januari 2023 - aflevering 8633

Nicolette en Chloe ergeren zich dood aan Clive, maar net wanneer ze hem willen vragen om te vertrekken krijgt hij slecht nieuws. Yashvi wil van Ned weten waarom hij een schets van Sheila C. heeft. Zijn uitleg stelt haar echter niet gerust. Kunnen ze hun problemen nog wel overwinnen? 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

