Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Maandag 2 januari 2023 - aflevering 8624

Toadie is er niet mee opgezet dat Melanie zijn kinderen heeft ingelicht over hun relatie. Op een etentje met Jane en Clive bereikt de spanning tussen het koppel een hoogtepunt. Roxy ontdekt het geheim van Amy en trekt met de informatie naar Terese. Chloe moedigt Jane aan om Clive uit te nodigen, tot ergernis van Nicolette.

Dinsdag 3 januari 2023 - aflevering 8625

Het vertrek van Bea en Levi nadert. Sheila C. merkt de terughoudendheid van Bea op en maant haar aan om open kaart te spelen met Levi. Roxy is verbaasd wanneer Amy opdaagt op het werk, en Paul en Terese haar weigeren te vertellen waarom ze niet ontslagen werd. Roxy is echter niet van plan om het hierbij te laten. Sheila C. beseft dat ze het verlies van haar grootmoeder nog niet heeft verwerkt en denkt erover na om naar West-Australië terug te keren.

Woensdag 4 januari 2023 - aflevering 8626

Bea is opgelucht nu ze eindelijk eerlijk is geweest tegen Levi. Ze licht Karl en Susan in over de breuk en heeft ook nog ander belangrijk nieuws. Sheila C. maant Ned aan om de waarheid op te biechten aan Yashvi.

Donderdag 5 januari 2023 - aflevering 8627

Sheila geeft Sheila C. de schuld voor het verdriet van Levi. Sheila C. en Bea maken zich intussen op voor hun roadtrip en nemen afscheid van vrienden en familie. Yashvi is van slag na het horen van het gesprek tussen Ned en Sheila C. Hij geeft toe dat er een klik was tussen hen, maar zweert Yashvi dat zijn hart aan haar toebehoort.

Vrijdag 6 januari 2023 - aflevering 8628

De breuk met Bea zindert nog na bij Levi. Samen met Harlow en Yashvi probeert hij zijn zorgen weg te drinken. Harlow en Levi delen onverwacht een intiem moment. Yashvi probeert met Ned te praten, maar het gesprek mondt uit in een stevige discussie, waarna Ned haar verwijt dat ze zich onvolwassen gedraagt. Chloe krijgt al gauw spijt van haar beslissing om Clive tijdelijk bij hen te laten intrekken.

