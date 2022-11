Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 28 november - aflevering 8609

Harlow wil afspreken met Brent, maar Mackenzie en Terese dwarsbomen onbewust haar plannen. Hendrix komt met een oplossing op de proppen. Mackenzie licht Karl in over haar vermoeden dat Toadie er stiekeme afspraakjes op nahoudt. Ze besluiten allebei een oogje in het zeil te houden.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 8610

Emmett krijgt toelating om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen. Aaron en David geven hem de vrijheid om zelf te beslissen wat hij wil doen. Harlow vertelt Hendrix dat ze Brent gevonden heeft. Hij gaat akkoord om te zwijgen, op voorwaarde dat hij Brent kan spreken. Toadie maakt zich zorgen om Mackenzie. Emmett neemt een beslissing. Woensdag 30 november 2022 - aflevering 8611

Jane keert terug uit Mildura en probeert meteen om de brokken te lijmen tussen Chloe, Nicolette, Aaron en David. Brent besluit zichzelf aan te geven. Harlow probeert ten volle te genieten van hun laatste uren samen, onwetende dat Paul hen op de hielen zit. Aaron en David maken zich zorgen over de toekomstige regeling met Nicolette. Donderdag 1 december 2022 - aflevering 8612

Brent wordt gearresteerd. Harlow is woedend wanneer ze ontdekt dat Paul hiervoor verantwoordelijk is. Iedereen is dan ook verbaasd wanneer hij Toadie inhuurt als advocaat voor Brent. Mackenzie eist de waarheid van Hendrix. Nicolette en Chloe decoreren de babykamer van Aaron en David, maar dat verloopt niet geheel volgens plan. Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 8613

Bea maakt haar eerste podcast openbaar. Susan vreest dat enkele van haar onthullingen gevolgen zullen hebben voor haar relatie met Levi. De onthulling van Hendrix zindert nog na bij Mackenzie. Ze lucht haar hart bij Yashvi. Jane loopt over van zelfvertrouwen. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!