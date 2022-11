Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er afgelopen zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 14 november - aflevering 8600

Aaron en David kunnen maar moeilijk geloven dat Emmett verantwoordelijk is voor de overval, ondanks zijn pogingen om hen te overtuigen. David bespeelt Brent zodat hij alsnog de waarheid zou vertellen. Jane reageert haar frustraties af op Susan.

Dinsdag 15 november 2022 - aflevering 8601

Paul weigert nog steeds om verantwoordelijkheid op te nemen voor het gedrag van Brent. Harlow is woest en trekt tijdelijk in bij nummer 30. Sheila C vraagt Ned om haar schilderlessen te geven. Hendrix is teleurgesteld wanneer Mackenzie hun afspraakje annuleert om voor Harlow te zorgen. Woensdag 16 november 2022 - aflevering 8602

Het klikt tussen Sheila C en Ned en dat ontgaat ook Bea niet, die zich vervolgens zorgen maakt om de relatie van Ned en Yashvi. Sheila probeert indruk te maken op haar naamgenoot. Hendrix helpt Mackenzie wanneer ze het bureau van Toadie moet verhuizen. Bea doet een verrassende ontdekking in de wagen van Sheila C. Donderdag 17 november 2022 - aflevering 8603

Bea waagt haar kans en steelt het dossier over Ned uit de wagen van Sheila C. Wanneer Yashvi en Roxy het dossier onder ogen krijgen, doet het hen meteen terugdenken aan Scarlett. Mackenzie merkt de spanning tussen Toadie en Melanie op en spreekt hem hierover aan. Vrijdag 18 november 2022 - aflevering 8604

Toadie en Melanie kunnen niet van elkaar afblijven en worden bijna betrapt door Terese. Na heel wat smeekbedes van Paul stemt Harlow eindelijk in met een gesprek, op voorwaarde dat hij zijn privédetective inschakelt om Brent te vinden. Maar Paul weigert. Nicolette stoort zich aan de afwezigheid van Aaron en David en het feit dat ze zich enkel nog lijken te bekommeren om Emmett en Brent. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

