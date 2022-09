Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 12 september - aflevering 8555

Dipi gaat gebukt onder een schuldgevoel en bekent daarom alles aan Toadie. Wanneer ook Amy de waarheid ontdekt, gaat ze de confrontie met Dipi aan. Shane is diep teleurgesteld in Dipi. Zal ze hem de ware reden van haar actie opbiechten? Susan en Karl maken zich zorgen om Hendrix, die blijft hopen op een verzoening met Harlow. Mackenzie zit tussen twee vuren.

Dinsdag 13 september 2022 - aflevering 8556

Shane staat voor een dilemma nu Dipi hem heeft opgebiecht dat ze hun relatie nog een kans wil geven. Kiest hij voor een nieuwe start met Amy of een tweede kans met Dipi? Jane, David en Aaron zijn opgetogen nu Brent besloten heeft om zich in te schrijven op Erinsborough High. Hendrix probeert uit de buurt van Brent te blijven, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Na een nieuwe confrontatie probeert Harlow Hendrix te laten inzien dat Brent het niet altijd even gemakkelijk heeft gehad.

Woensdag 14 september 2022 - aflevering 8557

Brent is danig van slag na de actie van Hendrix. Die laatste beseft dat hij een vergissing heeft begaan en biecht alles op aan Jane en Susan. Chloe keert terug uit Adelaide en heeft meteen een aanvaring met Aaron. Toadie nodigt Melanie uit voor een etentje om haar te bedanken voor haar hulp, onwetende dat het Valentijnsdag is.

Donderdag 15 september 2022 - aflevering 8558

De harde aanpak van Nicolette schiet bij Chloe in het verkeerde keelgat en het komt tot een confrontatie. Terese wil wat positiviteit in het leven van Brent brengen en roept daarvoor de hulp in van Ned. Hij biedt hem een werkruimte aan. Jane bedenkt een plan voor Hendrix en Brent.

Vrijdag 16 september 2022 - aflevering 8559

Susan is in shock wanneer ze via Ned verneemt dat Olivia Bell is teruggekeerd naar Erinsborough. Een schijnbaar berouwvolle Olivia vertelt Susan vervolgens dat ze een nieuwe versie van 'The Devil You Know' wil schrijven, dit keer meer vanuit het perspectief van Susan. Kyle slaagt er niet in om een huurverlaging te krijgen van Karl.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.



Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!