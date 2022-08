Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 29 augustus - aflevering 8545

Aaron en David zijn verrast wanneer Emmett plots opduikt om mee te zoeken naar zijn broer. Paul vermoedt dat er meer aan de hand is en polst bij Emmett naar de ware reden van zijn terugkeer. Tussen Paul en Nicolette is de sfeer gespannen. Nicolette stelt een wapenstilstand voor en Paul gaat akkoord. Maar is hij oprecht? Yashvi heeft het moeilijk met de nieuwe relatie van haar vader. Shane probeert het ijs te doen smelten door ervoor te zorgen dat Yashvi en Amy tijd met elkaar doorbrengen.

Dinsdag 30 augustus 2022 - aflevering 8546

Brent en Emmett zijn herenigd. Aaron en David staan nu voor een dilemma. Hendrix keert terug naar school. Hij voelt zich echter allesbehalve op zijn gemak. Harlow doet een pijnlijke vaststelling in verband met het kerstcadeau dat ze aan Hendrix gegeven heeft. Woensdag 31 augustus 2022 - aflevering 8547

Iedereen is geschokt na de emotionele uitbarsting van Hendrix. Alle stress van de voorbije weken is hem teveel geworden en hij denkt erover na om te stoppen met school. Staat Hendrix op het punt om zijn toekomst te verknallen? Het schuldgevoel vreet aan Roxy en Kyle en dreigt een wig tussen hen te drijven. Levi komt iets op het spoor. Donderdag 1 september 2022 - aflevering 8548

Levi is woedend na zijn ontdekking. Kyle wil zichzelf aangeven, maar krabbelt terug omdat hij vreest dat hij de deuren zal moeten sluiten. Zal Levi zwijgen? De twijfel slaat toe bij Amy wanneer ze merkt dat ook Toadie niet gediend is van haar relatie met Shane. Yashvi gaat uit eten met Amy en Shane, maar verzwijgt dit voor haar moeder. Vrijdag 2 september 2022 - aflevering 8549

Kyle is teleurgesteld dat Levi hem heeft aangegeven. Het komt tot een confrontatie waar ook Sheila bij betrokken geraakt. Welke gevolgen heeft dit voor de familie? Shane geeft toe aan de vraag van Amy om een nummer voor haar te schrijven. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

