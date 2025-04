Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft een gouden stem, maar ze voelt zich verplicht haar talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen.

Maandag 28 april 2025 - aflevering 231

Milo weigert het duet, maar inspireert Fran om nog beter te zingen. Ze is in de war en Jesse probeert haar te helpen. Intussen wordt Liam geconfronteerd met slecht nieuws. Fran komt dichterbij de waarheid en Sander helpt haar met een gedurfde zet. Lou vindt steun bij Milo, die een moeilijke keuze moet maken.



Dinsdag 29 april 2025 - aflevering 232

De spanning stijgt bij Sander, Lou, Aron en Liam na een onverwachte ontsnapping. Fran is opgelucht, maar zodra ze thuiskomt, slaat de paniek weer toe. Miguel is zo onder de indruk van Victorines nummer dat hij het direct in de studio wil opnemen. Ondertussen toont Robyn Victorine een map met sappige roddels over hun pa, terwijl Pol en Nora zich voorbereiden om Milo het grote nieuws te vertellen.



Woensdag 30 april 2025 - aflevering 233

Milo doet een ontdekking die Pol meteen van slag brengt. Lou grijpt in op een cruciaal moment met grote gevolgen voor Fran. Lotte schrijft een pakkend interview, terwijl Pol worstelt met het verleden. In de studio heerst euforie over Pablo's liedje, tot Victorine wordt afgeperst. Hilde probeert intussen haar toekomst met Rafael veilig te stellen.

Donderdag 1 mei 2025 - aflevering 234

Op de kade voelt Milo een onverwachte klik met een onbekende vrouw. Na een ontroerend optreden met Liam durft ze eindelijk te praten over de geheimen die ze al jaren voor haar vader verborgen houdt. De spanning tussen Fran en Liam loopt op en Fran zoekt troost bij Aron. Terwijl de afperser steeds brutaler wordt, raken Robyn en Victorine de controle kwijt.



