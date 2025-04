Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Fran maakt zich zorgen omdat Liam weer met Milo gaat repeteren en Lou krijgt de resultaten van de DNA-test binnen. Nora en Pol leren dansen. Fran is boos en Victorine waarschuwt Robyn. Hilde probeert de situatie met Lou te verbeteren. Milo is overdonderd, Liam maakt zich zorgen en Rafael en Johan maken ruzie in een dronken worsteling... Met gevolgen.

Maandag 21 april 2025 - aflevering 227

Wanneer Fran hoort dat Liam weer met Milo gaat repeteren, in plaats van naar haar optreden te komen, maakt ze zich zorgen. Rafael haalt een herinneringsdoos van zijn relatie met Hilde boven, waarin Hilde een verlovingsring vindt. Verschillende studenten worden ervan beschuldigd Reveal te zijn. Intussen krijgt Lou de resultaten van de DNA-test binnen.



Dinsdag 22 april 2025 - aflevering 228

Milo krijgt een les zelfvertrouwen van Liam. Fran krijgt een polaroid van haar concert onder de deur geschoven. Aron gaat op onderzoek. Lou krijgt eindelijk de DNA-uitslag. Johan bespreekt de testresultaten van Lou met Hilde en Rafael. Ondertussen leren Nora en Pol dansen met het nieuwe instructiefilmpje van Johan.



Woensdag 23 april 2025 - aflevering 229

Fran is boos omdat Liam niet genoeg met haar praat over de stalking. Liam en Aron bedenken een idee om een duet tussen Fran en Liam op te nemen om de situatie te verbeteren. Milo oefent het duet voor Fran en Liam samen met Liam. Victorine waarschuwt Robyn over de mogelijke gevolgen van niet deelnemen aan de 'Ik ben Reveal'-trend. Ondertussen probeert Hilde de situatie met Lou te verbeteren, maar zonder succes.

Donderdag 24 april 2025 - aflevering 230

Milo is overdonderd wanneer de samenzang met Liam magisch klinkt en voelt. Liam maakt zich zorgen over de leugens van Lou en merkt dat Fran hem niet meer volledig vertrouwt. Daarnaast blijft het vermoeden dat Frans stalker iemand van Kosmos is. Rafael en Johan maken ruzie en in een dronken worsteling belandt Johan opnieuw in het ziekenhuis.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!