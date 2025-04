Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Aron trekt zich terug als getuige, Fran voelt zich steeds onveiliger en een onverwachte terugkeer zorgt voor opschudding. Nora overweegt een belangrijke beslissing, Liam en Johan vinden Milo's notitieboekje. Liam krijgt een dreigbrief. Milo zoekt hulp bij Miguel en Rafael wil vrede sluiten met Johan. Wie zit achter Reveal? Aron gaat het gesprek met Milo aan. De auto van Liam wordt gesaboteerd.

Maandag 7 april 2025 - aflevering 219

Liam bevestigt iets belangrijks aan Fran, maar Aron trekt zich terug als getuige. Milo vangt een gesprek op en raakt in de war, terwijl Jesse haar overtuigt om los te laten. Ondertussen voelt Fran zich steeds onveiliger en maakt Pol zich zorgen om Nora. Johan verstoort een bijzonder moment en een onverwachte terugkeer zorgt voor opschudding.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 220

Fran raakt overstuur door een onverwacht pakket van haar stalker, maar Aron blijft bij haar. Nora overweegt een belangrijke beslissing, terwijl Hilde de eerstejaars een bijzondere opdracht over liefde geeft. Ondertussen vinden Liam en Johan Milo's notitieboekje waarin ze haar 'onbereikbare liefde' beschrijft.



Woensdag 9 april 2025 - aflevering 221

Terwijl Miguel en Liam aan hun nummer voor Fran werken, krijgt Liam een dreigbrief. Hij schakelt Lou in, die de zaak officieel onderzoekt. Ondertussen zoekt Milo hulp bij Miguel voor haar liefdeslied, maar Lou zaait twijfels over Liam in haar hoofd. Rafael probeert vrede te sluiten met Johan en Liams stalkerprobleem bereikt de media.

Donderdag 10 april 2025 - aflevering 222

Liam en Otis willen uitzoeken wie er achter Reveal zit. Aron merkt dat er iets scheelt met Milo en gaat met haar een gesprek aan. Ondertussen ontdekt Lou dat Johan twijfelt over zijn vader. Liams auto wordt gesaboteerd, waardoor hij in tijdsnood komt.



